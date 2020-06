Divock Origi en Liverpool-ploegmaats staan stil bij dood van George Floyd Redactie

01 juni 2020

17u02

Bron: Belga 0 Premier League Champions League-winnaar Liverpool heeft haar steun geuit aan de manifestanten in de Verenigde Staten die al een week protesteren tegen de dood van Champions League-winnaar Liverpool heeft haar steun geuit aan de manifestanten in de Verenigde Staten die al een week protesteren tegen de dood van George Floyd in Minneapolis door politiegeweld. Rode Duivel Divock Origi en zijn ploegmaats gingen op één knie zitten rond de middencirkel van Anfield.

Verdedigers Dejan Lovren, Andy Robertson, Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold postten allen foto's op Twitter, waarop de spelersgroep van de leider in de Premier League knielt. De club nam de boodschap over met als bijschrift "You'll never walk alone", het beroemde clublied van Liverpool.

De knieval werd in de Verenigde Staten in 2016 door NFL-speler Colin Kaepernick geïntroduceerd als protest tegen politiegeweld tegen minderheden. Afgelopen weekend in de Bundesliga spraken met Weston McKennie (Schalke 04), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) en Jadon Sancho (Borussia Dortmund) al drie spelers hun steun uit voor de manifestanten.

Unity is strength

✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿🌍❤️#BlackLivesMatter pic.twitter.com/T4rcGR7eZx Gini Wijnaldum(@ GWijnaldum) link

