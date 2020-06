Divock Origi 7de Belg die kampioen speelt in Premier League: welke landgenoten gingen hem voor? XC/TLB

26 juni 2020

11u30 0 Premier League Divock Origi veroverde gisteren de landstitel met Liverpool. De 25-jarige aanvaller werd zo de zevende Belg die kampioen werd in de Premier League. Welke landgenoten gingen hem voor?



Vincent Kompany - in 2012, 2014, 2018 en 2019 kampioen met Man City

Vincent Kompany werd liefst vier keer kampioen met Manchester City. In 2012 veroverde de Belg voor het eerst de titel na een waanzinnige inhaalrace op stadsrivaal Manchester United. City kroonde zich op de slotspeeldag tot kampioen na late treffers van Edin Dzeko en Sergio Agüero. Eerder dat seizoen maakte Kompany zich onsterfelijk na een rake kopbal tegen United. Ook in 2014, 2018 en 2019 won de verdediger de Premier League. Met vorig jaar ‘Vince the Prince’ opnieuw in een hoofdrol, want hij knalde Man City voorbij Leicester met een héérlijke pegel in de kruising.

Periode bij Man City: van 2008-2019

Prijzen gewonnen met Man City: Landstitel (2012, 2014, 2018 en 2019), FA Cup (2011 en 2019), League Cup (2014, 2016, 2018 en 2019), Engelse SuperCup (2013 en 2019)

Thibaut Courtois - in 2015 en 2017 kampioen met Chelsea

Thibaut Courtois is een garantie op succes. Prijzenpakker. Onze nationale doelman veroverde net zoals Eden Hazard twee titels met Chelsea: in 2015 en 2017. Betrouwbaar sluitstuk. Intussen heeft Courtois elf trofeeën te pakken. Zo krijgt hij het Belgische record stilaan in het vizier. Eric Gerets, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Timmy Simons zitten alle vier aan veertien trofeeën.

Periode bij Chelsea: van 2011-2018

Prijzen gewonnen met Chelsea: Landstitel (2015 en 2017), FA Cup (2018), League Cup (2015)

Eden Hazard - in 2015 en 2017 kampioen met Chelsea

Hazard was de grote man bij het Chelsea dat in 2015 de titel pakte. 14 goals en tien assists in 38 matchen. Hazard miste geen duel, was bijna in elke match beslissend en werd daar uiteindelijk ook voor beloond. Hij kreeg een fel verbeterd contract en werd verkozen tot PFA Player of the Year. “Hazard behoort tot de drie beste spelers van de wereld”, spaarde manager José Mourinho toen de lof niet.

En ook twee jaar later was het aandeel van Hazard in de titel van Chelsea groot, met zestien goals en vijf assists. De draaischijf van de Blues miste dat jaar amper twee duels, begon met een goal in de eerste match tegen West Ham en eindigde met een goal in het laatste duel van dat seizoen tegen Sunderland. Een mooie samenvatting van zijn seizoen. Ploegmaat Ngolo Kanté werd verkozen tot PFA Player of the Year, maar Hazard kreeg wel een plekje in de beste ploeg van het jaar.

Periode bij Chelsea: van 2012-2019

Prijzen gewonnen met Chelsea: Landstitel (2015 en 2017), FA Cup (2018), League Cup (2015), Europa League (2013 en 2019)

Ritchie De Laet - in 2016 kampioen met Leicester

Ritchie De Laet speelde in het seizoen 2008-2009 op de slotspeeldag bij kampioenenploeg Manchester United, maar kreeg geen medaille (zie * onderaan artikel). Zeven jaar later ontving hij wél een medaille, nadat hij deel uitmaakte van Leicester City, de grootste verrassing uit het Engelse voetbal. De Laet kreeg dat seizoen zelfs twee medailles. In de eerste helft van het seizoen mocht de verdediger 12 keer opdraven voor Leicester, alvorens in januari op uitleenbeurt naar tweedeklasser Middlesbrough te vertrekken. Daar eindigde hij tweede, goed voor promotie.

Periode bij Leicester: van 2012-2016

Prijzen gewonnen met Leicester: Landstitel (2016)

Michy Batshuayi - in 2017 kampioen met Chelsea

Net als Eden Hazard was ook Michy Batshuayi erbij toen Chelsea de titel pakte in 2017. De bijdrage van de spits was minder groot dan die van Hazard. Onder Antonio Conte kwam ‘Batsman’ amper van de bank, máár hij scoorde als invaller wel de goal van de (toen zesde) landstitel tegen West Bromwich. De Rode Duivel moest zich dat jaar vaak tevreden stellen met optredens van een paar minuten, maar scoorde in totaal wel vijf keer.

Periode bij Chelsea: van 2016 - heden

Prijzen gewonnen met Chelsea: Landstitel (2017), FA Cup (2018)

Kevin De Bruyne - in 2018 en 2019 kampioen met Man City

Ook Kevin De Bruyne heeft al twee Engelse kampioenenmedailles in zijn prijzenkast liggen. Zijn eerste titel met City pakte de Rode Duivel twee seizoenen geleden, in 2018. De Bruyne was extreem belangrijk voor de blauwe club uit Manchester met zijn acht goals, maar vooral ook met zijn zestien assists. City, dat toen afklokte op precies honderd punten, haalde de titel binnen met een straatlengte voorsprong op buur Man United (81 punten).

Ook vorig seizoen kroonde City zich tot kampioen. De impact van De Bruyne was door een vervelende knieblessure wel iets kleiner dan een jaar eerder. Hij speelde uiteindelijk de helft van de duels in de competitie. De strijd met Liverpool was extreem spannend, maar na een flukse eindsprint won City het pleit. Amper twee punten bedroeg de uiteindelijke kloof.

Periode bij Man City: 2015 - heden

Prijzen gewonnen met Man City: Landstitel (2018 en 2019), FA Cup (2019), League Cup (2016, 2018, 2019 en 2020), Engelse SuperCup (2019-2020)

Divock Origi - in 2020 kampioen met Liverpool

De Champions League had hij al op zijn palmares staan, de Premier League nu dus ook. En daar heeft de spits ook wel zijn aandeel in gehad. In 23 optredens in de competitie scoorde de publiekslieveling drie goals en ook drie assists. Klopp gebruikte hem vooral als invaller. Op de momenten dat de veelgeprezen voorlijn van Liverpool niet klaar was, stond onze landgenoot klaar.

Periode bij Liverpool: van 2014 - heden

Prijzen gewonnen met Liverpool: Landstitel (2020), Champions League (2020), Europese SuperCup (2019), WK voor clubs (2020)

Een foto die is geplaatst door Divock (@divockorigi) op 26 jun. 2020 om 01:11 CEST

De Laet en Boyata

* Ritchie De Laet stond op de slotspeeldag van het seizoen 2008-2009 voor het eerst in het elftal (en in de basis) bij kampioenenploeg Man United. De Laet speelde 79 minuten, maar kreeg geen medaille na de titel op het veld van Hull City. Tot 2017 moest je daarvoor minstens 10 matchen hebben gespeeld.

* Hetzelfde geldt voor Dedryck Boyata. De verdediger stond in het seizoen 2013-2014 amper 55 minuten tussen de lijnen bij Manchester City. Onvoldoende voor een medaille.

