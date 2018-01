Dit hou je niet voor mogelijk: Arsenal de risée na deze bijzonder pijnlijke tegengoal Hans Op de Beeck

17u48 54 rv Premier League Eén echte verrassing in de derde van de FA Cup het voorbije weekend: de exit van Arsenal gisteren op het veld van van tweedeklasser Nottingham Forest (4-2). Vooral de manier waarop de Gunners de openingsgoal incasseren, doet de wenkbrauwen fronsen. Koren op de molen van de al talrijke Wenger Out-brigade in Noord-Londen.

Bij de bewuste fase neemt Forest via Kieran Dowell een vrije trap aan de zijkant van de zestien meter. De 'Gunners' pakken uit met een relatief hoge buitenspellijn om zo Eric Lichaj eventueel op offside te zetten. Alleen verliezen ze uit het oog dat de twee spelers die het muurtje vormen het buitenspel opheffen. Wanneer Lichaj vervolgens ook nog eens profiteert van de ruimte tussen Ospina en de laatste verdedigers om de 1-0 binnen te werken, is de afgang natuurlijk compleet. Pijnlijk gênant voor Arsene Wenger, die weliswaar met een veredeld B-elftal aan de aftrap kwam.

Het kwaad was alvast geschied. Zeker op Twitter trokken de Arsenal-fans fel van leer. 'Verdedigen op amateurniveau', is maar een van de vele -nog brave- verwijten. Er wordt ook verwezen naar de beginjaren van Arsene Wenger als coach, toen hij de buitenspelval zo tot in de perfectie uitgewerkt had dat die bekend stond als de 'The Arsenal Offside Trap'. Of hoe tijden kunnen veranderen.

Action Images via Reuters Onder andere de ervaren Per Mertesacker liet zich mee ringeloren.

