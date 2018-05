Dit beeld zien we vanmiddag opnieuw, maar Guardiola blijft twijfelen aan "een van de besten ooit"



Kristof Terreur in Engeland

06 mei 2018

09u23

Bron: HLNinEngeland 32 Premier League “We zullen zien”, zegt Pep Guardiola. Manchester City gaat volgend seizoen normaal gezien door met Vincent Kompany. De aanvoerder heeft nog een contract tot 2019, met optie op een extra jaar, maar de club ondernam nog geen enkele poging dat open te breken.

Straks steekt hij voor de derde keer als aanvoerder de Premier Leaguetrofee in de lucht. Ondanks de kwaaltjes, twijfels en de lange blessurelijst blijft Vincent Kompany de meest succesvolle Belg ooit in de Premier League. Alles gezien, elke prijs meermaals gewonnen bij Manchester City. Enkel een Europese trofee ontbreekt, maar dat weerhoudt kenners er niet van om hem in het rijtje van beste spelers aller tijden in de Engelse topcompetitie te zetten. Al zullen sommige allesweters in België daar wellicht anders over denken.

Legendarische status bij zijn club, gezicht van een generatie en een naam die ook voorgoed in de eregalerij van de Premier League staat. Een pionier met sportieve verdiensten die in de waan van de dag nogal snel worden vergeten. Dat wilde zijn trainer, Pep Guardiola, nog eens aanstippen. Guardiola: “Hij wint straks zijn derde titel in zeven jaar. Dan praat je over iets anders. Het is zelfs niet simpel om er een te veroveren. Daarom ben ik zo blij en daarom ook laat ik zondag een foto van hem en mij maken: ik naast een man die drie titels heeft gewonnen. Daarna zien we wel.” (lees onder de foto verder)

Een van de besten

Dertig spelers, voornamelijk in loondienst van Manchester United, wonnen vier titels of meer in de Premier League. Ryan Giggs is recordhouder met 13, maar graag schuift Vincent Kompany - eergierig als hij is - nog op in dat lijstje. Zelf voelt hij zich zo fit als een hoentje na vier maanden zonder noemenswaardige blessures en speelt hij ook volgend seizoen bij Man City. Zijn contract loopt medio 2019 af, de club ondernam nog geen poging om die overeenkomst open te breken, maar zelf ziet hij nog een grote toekomst bij zijn club. Ondanks de blijvende twijfels bij zijn fysieke paraatheid. Guardiola: “We zullen zien. We missen hem wanneer hij niet beschikbaar is. Als hij fit is, is hij een van de beste verdedigers die ik ooit in mijn leven heb gezien. Qua persoonlijkheid en qua verdedigen in de eigen zestien." (lees onder de foto verder)

"Maar zijn problemen zijn vergelijkbaar met die van Fabian Delph: fit blijven voor een langere periode. We zitten nu met hetzelfde gevoel als eind vorig seizoen toen hij ook een onafgebroken rij van matchen speelde. We zeiden toen: 'Vinny is terug.' Maar bij de start van deze jaargang raakte hij weer op de sukkel. Hopelijk is dat volgend seizoen niet het geval. Alles hangt af van zijn fysieke paraatheid. Ik denk dat hij eerlijk moet zijn met zichzelf als hij zegt dat hij nog regelmatig kan spelen. Wij gaan hem niet de deur wijzen, maar het hangt er ook vanaf als je maar 8, 10 of 12 matchen per jaar speelt. We zullen zien.”

Kompany kwam dit seizoen 20 keer in actie - het grooste deel daarvan na nieuwjaar. City bereidt nog altijd zijn opvolging voor. Matthijs De Ligt (19, Ajax) is een van de opties om hem op termijn te vervangen.