Discussie over de nieuwe handsregel in de Premier League. Analist: "Brexit zal ons daarvan verlossen"

21 augustus 2019

14u00 0 Premier League In Engeland hebben ze er een handje weg van ongeschoolde meningen. Voormalig trainer en huidig analist Ian Holloway ging zwaar uit de bocht in een debat op Sky Sports over de VAR: “Mensen vertellen ons hoe we ons spelletje moeten spelen. Brexit zal dat hopelijk oplossen.”

Ooit maakte huidig premier Boris Johnson de Engelsen via zijn krantencolumns wijs dat de EU regels had opgelegd over de vorm en lengte van bananen. Eentje om bij te voegen aan de lange reeks EU-fabeltjes die in het Verenigd Koninkrijk via allerlei kanalen in de hoofden van de mensen wordt geplant: de nieuwe handsbalregel.

In een bizarre episode van ‘The Debate’ op Sky Sports legde trainer Ian Holloway de link tussen de laat afgekeurde winner van Gabriel Jesus in de topper tussen Man City en Tottenham zaterdag en de Brexitonderhandelingen. Ref Michael Oliver keurde het doelpunt in de slotseconden af, nadat de VAR hem erop had gewezen dat Aymeric Laporte voorafgaand de bal even met de arm had gestreeld. Een beslissing volgens de strikte regels van de International Football Association Board, het instituut dat de reglementen in het voetbal vastlegt.

According to Ian Holloway, the EU is to blame for the new handball rule 🤔 pic.twitter.com/2W4qtX9yUY Sachin Nakrani(@ SachinNakrani) link

Ian Holloway: “Ik denk niet dat onze jongens die nieuwe regel zelf hebben uitgevonden. Ik denk dat er mensen ons opleggen wat we met ons spelletje moeten doen. Nu, ze moeten daarmee stoppen. Ik hoop dat we er snel uitraken met de Brexit. Daar hebben we met zijn allen voor gestemd. En ik hoop dat dit alles snel zal oplossen. Het kan toch niet dat iemand ons vertelt hoe we ons spel moeten spelen.”

Wat Holloway vergat is dat spelregelorgaan IFAB is samengesteld uit vijf leden: de Engelse voetbalbond, de Schotse voetbalbond, de Welshe voetbalbond, de Noord-Ierse FA en de FIFA. Wereldvoetbalbond FIFA heeft een stemaandeel van vijftig procent in de raad, maar de Engelsen tekenden onder leiding van voormalig Engels ref David Elleray de nieuwe (controversiële) handsregel uit.