Dieptepunt voor flankspeler: Kevin Mirallas van training gestuurd nadat hem een gebrek aan inzet verweten wordt Mike De Beck

17u14

Bron: Liverpool Echo, Daily Mail 1 Photo News Premier League Kevin Mirallas zit niet bepaald in de beste periode van zijn carrière. En dat is een understatement. De Belgische flankspeler van Everton beleeft nieuw dieptepunt na een verhaal over een avondtraining die afgelopen zaterdag plaatsvond. Daarbij zou hij samen met zijn Franse ploegmaat Morgan Schneiderlin van de oefenvelden gestuurd zijn omdat hij te weinig inzet toonde.

Volgens de lokale krant Liverpool Echo werd het duo afgelopen zaterdag van het veld gestuurd. Trainer Duncan Ferguson ergerde zich aan de houding van de twee spelers van Everton en vertelde hen dat als ze niet hun best wilden doen, dat ze dan beter kunnen vertrekken. En dat deden Mirallas en Schneiderlin ook. Het gevolg was dat geen van de twee een dag later ook in actie kwam in de Premier League-wedstrijd tegen Watford. Daarin trok de club uit Liverpool een 0-2-achterstand nog recht tot een 3-2-voorsprong.

Een nieuw dieptepunt dus in een seizoen waarbij het voor geen meter draait voor Kevin Mirallas. Hij startte slechts een keer in een wedstrijd in de Premier League waarbij hij dan ook nog eens tijdens de rust van die partij naar de kant werd gehaald. Onze 30-jarige landgenoot plaatste uiteindelijk een boodschap op Instagram om zijn fans te bedanken. "Bedankt iedereen voor al jullie berichten. Het is een moeilijke situatie voor mij, maar in het leven zijn er veel meer ergere zaken dan mijn persoonlijke situatie...", pende hij neer.

REUTERS