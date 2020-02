Diep teleurgestelde Vertonghen verbergt emoties niet na vroege wissel: nadert zijn einde bij Tottenham? Kristof Terreur in Engeland

05 februari 2020

22u42 0 Premier League Zelden hebben we hem bij Tottenham zo teleurgesteld gezien. Nog voor het uur haalde José Mourinho Jan Vertonghen (32) naar de kant in de FA Cup replay tegen Southampton.

De Rode Duivel is het type dat zijn emoties doorgaans moeilijk kan verbergen. De reactie sprak boekdelen. Hij slofte traag naar de kant, in zichzelf gekeerd. Op de bank liet hij een aangeslagen indruk. Hoofd in de handen. Voelt hij de bui bij Spurs hangen? Of was er meer aan de hand? Op de bank zat een jongen die dringend meer liefde nodig heeft.

Vertonghen is onder ‘The Special One’ geen eerste keus meer. Zeker zolang hij niet bijtekent. Vertonghens contract loopt eind dit seizoen af en zoals de kaarten nu liggen komt er geen bijkomend jaar bij. Mourinho kijkt daarvoor in de richting van Vertonghens agent.

Caption this pic.twitter.com/Sqwm9myxJ2 LacaZte.(@ LacaZte) link

Tottenham wint replay naar achtste finales

Tottenham won de replay tegen Southampton met véél moeite. Twintig minuten voor affluiten stonden de Spurs nog 1-2 achter, maar via Moura en Son zetten ze een scheve situatie helemaal recht. Eindstand: 3-2. Tottenham stoot zo door naar de achtste finales, waarin het Norwich City treft.