Deze Rode Duivels zwaaien komende maanden mogelijk Premier League uit

14 mei 2018

08u39

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League De bondscoach hoort het niet graag. Een aantal Rode Duivels neemt zijn contract- en transferbeslommeringen straks mee naar Rusland. De laatste speeldag in de Premier League was er een van tot ziens voor sommige landgenoten, voor anderen misschien zelfs een vaarwel. Start het seizoen 2018-2019 met minder dan 20 Belgen?

ZIJ VERTREKKEN MOGELIJKS

Eden Hazard (27) : Chelsea contract tot 2020

Als hij zijn kinderdroom wil realiseren, is het nu of nooit. Hazard hoopt ooit nog voor Real Madrid te kunnen spelen, maar de tijd tikt ongenadig weg. Zidane is nog altijd een fan, maar op dit moment is de aanvoerder van de Duivels nog geen prioriteit in Spanje. Chelsea van zijn kant hoopt hem met een nieuw lucratief contract - meer dan 300.000 euro per week - en een aanvallende coach te paaien. Ook Guardiola ziet wel iets in Hazard, maar een transfer in eigen land is uitgesloten voor The Blues.

