Dennis Praet over zijn transfer: “Leicester City is perfecte stap voor mij” LPB

09 augustus 2019

13u18

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Dennis Praet geeft vandaag op de website van Leicester City meer toelichting bij zijn transfer naar de Premier League. De drievoudige Rode Duivel maakte de overstap van Sampdoria en tekende voor vijf seizoenen bij ‘The Foxes’, waar hij Youri Tielemans terugvindt.

"Ik ben heel, heel tevreden. Het gebeurde allemaal op het laatste moment, maar ik ben heel blij dat ik hier ben en voor deze club heb getekend", zegt de 25-jarige middenvelder. "Ik heb er altijd van gedroomd in de Premier League te spelen. Als een ploeg zich goed ontwikkelt, zoals Leicester, dan wekt dat mijn interesse. Dus het is een goeie zaak, ik ben heel tevreden.”

Voor Praet begint na passages bij Anderlecht (2011-2016) en Sampdoria (2016-2019) een nieuw avontuur over het Kanaal. "Het is de perfecte stap voor mij", verzekert de Leuvenaar. "Dit is een heel mooi project en ik ga proberen de club zo goed mogelijk te helpen. Ik heb het team al ontmoet en ze gaven mij een heel warm welkom. Het is een heel hechte groep, dus is het leuk hier te zijn. Ik heb ook Youri al ontmoet, die ik ken van bij Anderlecht. Hij is een goeie vriend en kan mij bij allerlei dingen helpen. Ik hoop dat we ook een goeie band op het veld zullen hebben, dat is eveneens heel belangrijk."

Praet zal bij Leicester werken onder Brendan Rodgers, de Noord-Ierse coach van de nummer negen uit het vorige seizoen. "We hebben elkaar al enkele keren gesproken. Het was een lange dag vandaag (donderdag, red.), maar ik had een heel goed gevoel bij hem. Hij is een heel aardige man die veel van voetbal kent, zo is mij gezegd. Ik kijk er echt naar uit met hem samen te werken. Met de ploeg wil ik zo hoog mogelijk eindigen en hopelijk veroveren we een Europees ticket.”

Leicester opent de Engelse competitie zondagnamiddag met een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton, de ploeg van Leander Dendoncker (ook ex-Anderlecht).