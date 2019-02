Dendoncker scoort zijn allereerste goal in de Premier League - Benteke en Crystal Palace doen gouden zaak, Batshuayi maakt eerste speelminuten MH

02 februari 2019

17u55 0

De kop is eraf. Niet alleen Gonzalo Higuain opende zijn rekening vandaag in de Premier League. Ook Leander Dendoncker stond aan het kanon. De Rode Duivel legde met een rake volley de 1-3-eindstand vast op Goodison Park tegen Everton. Hoeft het nog gezegd dat Dendoncker zich -na een moeilijk begin- intussen tot titularis heeft ontpopt. Mede dankzij het doelpunt staat Wolverhampton nog wat steviger op de zevende plek in het klassement.

Goed nieuws viel er ook op Selhurst Park, de thuisbasis van Crystal Palace, te rapen. Met Christian Benteke eindelijk nog eens in de basis rekenden de Eagles af met Fulham (2-0). De Belg, vaak geteisterd door blessureleed, trof met een spectaculaire omhaal voor rust de dwarsligger. Michy Batshuayi vierde tien minuten voor affluiten zijn debuut in het shirt van Palace, dat nu op een veilige veertiende plek staat. Fulham, met Denis Odoi de hele wedstrijd tussen de lijnen, blijft in het sukkelstraatje en is negentiende.