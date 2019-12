Dendoncker moet zich aanpassen aan nieuwe positie bij Wolves: "Niet altijd even makkelijk" YP

03 december 2019

15u58

Bron: Belga 0 Premier League Sinds Ryan Bennett begin november uitviel bij Wolverhampton Wanderers werd Leander Dendoncker een rij achteruit geschoven om diens afwezigheid op te vangen.

Ik heb altijd alles gedaan voor het team en zal dat ook blijven doen. Ik sta er altijd als de coach me nodig heeft Leander Dendoncker over zijn nieuwe positie

Afgelopen weekend speelde de Rode Duivel zo zijn zesde opeenvolgende wedstrijd in de drie- of vijfmansverdediging van de Wolves, die in eigen huis niet verder kwamen dan een 1-1 tegen Sheffield United - Dendoncker was dramatisch tegen de promovendus en lag aan de basis van de tegengoal. Wel opvallend, sinds die positiewissel van Dendoncker verloor Wolverhampton niet meer. In de competitie werd er twee keer gelijk gespeeld en twee keer gewonnen, Europees werd er gewonnen van Slovan Bratislava en een punt gepakt tegen Braga. "Ik zit nu in een meer defensieve rol en dat is niet makkelijk", bekende Dendoncker in een interview op de clubwebsite. "Zo'n aanpassing heeft tijd nodig. Ik doe mijn best, al is het niet altijd even makkelijk. Ik heb altijd alles gedaan voor het team en zal dat ook blijven doen (Dendonckers favoriete positie is centraal op het middenveld, red). Ik sta er altijd als de coach me nodig heeft.”

Drukke kalender

Naast de Premier League spelen de Wolves ook midweekwedstrijden in de Europa League en dus volgen de duels elkaar in sneltempo op. "Ook dat is een uitdaging, want je hebt nooit veel tijd om te herstellen. In Portugal hadden we echt een zware wedstrijd, op een slecht veld en enkele dagen later moet je alweer aan de bak. Tegen Sheffield lieten we echter zien dat we fysiek sterk staan, zelfs in de laatste dertig minuten. Toen gingen we nog nadrukkelijk op zoek naar dat tweede doelpunt, dat waren we immers aan onze fans verplicht. Uiteindelijk was een draw wel billijk.”

De Premier League raast immers maar door en woensdag volgt er al het eerstvolgende duel. Deze keer zakt West Ham United naar Molineux af. De Wolves pakken dan maar beter drie punten, als ze bovenin willen blijven meedraaien. Na veertien speeldagen staan ze met twintig punten op de zesde stek, maar het verschil met de elfde plaats is amper twee punten. "Dan proberen we inderdaad te winnen, ook al weten we dat het een zware wedstrijd zal worden. We hebben geen al te brede kern, dus is het zaak om iedereen fit te krijgen."