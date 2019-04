Dendoncker blinkt uit tegen Lukaku, Wolverhampton pakt de scalp van United Redactie

02 april 2019

22u43 0 Wolverhampton Wanderers WOL WOL 2 einde 1 MUN MUN Manchester United Premier League In de strijd om de vierde plek en een Champions League-ticket, heeft Manchester United dure punten verspeeld tegen Wolverhampton. De Wolves haalden het met 2-1, Leander Dendoncker maakte indruk.

BAM! Goal of niet, Leander Dendoncker is de matchwinnaar tegen @ManUtd 🤩🇧🇪 pic.twitter.com/dX7U5ekRit Play Sports(@ playsports) link

Aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor United en basisspeler Romelu Lukaku. De club uit Manchester begon sterk, McTominay bracht met een lage schuiver na 13 minuten de bezoekers op voorsprong. Maar de Wolves bikkelden terug: Jota hing de bordjes na een heerlijke steekpass van Jimenez nog voor het halfuur gelijk. Een treffer waar de thuisploeg moed uit putte, want vanaf dan had Wolverhampton het betere van het spel. Mét Leander Dendoncker in een hoofdrol. Lukaku - 73 minuten op het veld - het leven zuur maken, strijden op het middenveld én af en toe met die lange halen mee in het offensief. Geen klus was hem te veel. De Rode Duivel had zelfs zomaar de 2-1 aan de voet, maar schoot van dichtbij onbesuisd over.

Toen Ashley Young rond het uur met twee gele kaarten op vijf minuten vroegtijdig mocht gaan douchen, slikte United dan toch een tweede tegentreffer. Dendoncker deed lastig, Smalling tikte de 2-1-eindstand knullig in eigen doel. Voor United betekent het verlies een zware tegenslag in de strijd om de vierde plaats, die recht geeft op deelname aan de Champions League. De Wolves zijn knap zevende.

Leander Dendoncker dominates Paul Pogba. Pass it on #wwfc #WOLMUN Oscillating Wildly(@ OscillateWWFC) link

Pogba being bossed by Dendoncker ffs #embarrassing Massey7(@ Massey314) link

Nog in de Premier League is het doek gevallen voor Fulham. De Londense club van Denis Odoi verloor vanavond met 4-1 bij Watford, waar minimaal een gelijkspel nodig was geweest om degradatie voor minstens één wedstrijd uit te stellen. Odoi kwam niet in actie, bij Watford bleef ook Christian Kabasele op de bank. Fulham acteerde pas sinds vorig seizoen terug op het hoogste niveau.

Het eerste doelpunt van @mctominay10 in de Premier League? Lekker in de hoek meneer! 🎉⚽ pic.twitter.com/zMGjBQ6qZ0 Play Sports(@ playsports) link