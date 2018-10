Defour en Burnley afgemaakt in eigen huis door Chelsea, dat in slipstream Liverpool blijft Redactie

28 oktober 2018

16u51 0 Burnley BUR BUR 0 einde 4 CHE CHE Chelsea Premier League Chelsea is op de tiende speeldag in de Engelse Premier League met 0-4 gaan winnen op het veld van Burnley. De Blues klaarden de klus zonder Eden Hazard, die nog op de sukkel was met de onderrug. Bij Burnley maakte Steven Defour voor het eerst dit seizoen een competitiematch vol.

Voor Chelsea stonden Morata (22'), Barkley (57') en Willian (62'), die in de eerste helft ook de paal trof, en Ruben Loftus-Cheek (90') aan het kanon. De wedstrijd begon met een pakkende minuut stilte voor de slachtoffers van de helikoptercrash aan het stadion van Leicester City. Daarbij zou de Thaise clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha betrokken zijn.

Eden Hazard was niet van de partij op Turf Moor. Net als donderdag tegen Borisov in de Europa League gaf de aanvoerder van de Rode Duivels forfait met pijn in de onderrug. Steven Defour maakte voor het eerst dit seizoen een wedstrijd vol. Na zijn kuitblessure stond de voormalige international vorige week opnieuw in de basis tegen Manchester City (5-0 nederlaag).

In de stand is Chelsea met 24 punten alleen tweede op twee punten van leider Liverpool. Arsenal moet na een gelijkspel (2-2) bij Crystal Palace de rol lossen en zakt naar de vierde plaats. Burnley is vijftiende met 8 punten.