Deel III van Mourinho en de Belgen op de bank, nu met faliekant resultaat na goal en assist Sander Berge

02 juli 2020

20u58 2 Sheffield United SHU SHU 3 einde 1 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Jose Mourinho en Belgen op de bank, deel III. Voor de derde keer op rij vielen Toby Alderweireld en Jan Vertonghen naast de basiself. Balen. Sander Berge (ex-Genk) maakte zijn eerste in de Premier League en zette ook de eerste assist achter zijn naam. Sheffield United deelde Spurs (3-1) een ferme tik uit.

Toen hij in december, op voorspraak van The Special One, een lucratief nieuw contract tekende tot 2023, had Alderweireld wellicht andere perspectieven in gedachten. Post-corona moet hij plots weer knokken voor zijn plaats. Afgegleden in de pikorde naar plaats drie.

Tegen Man United, de eerste wedstrijd na de coronabreak, passeerde Mourinho hem met een duidelijke uitleg. Hij koos voor snelheid – niet Alderweirelds sterkste punt. Zijn trainer was tevreden van zijn nieuwe centrale koppel Dier-Sánchez. Tegen West Ham (2-0 winst) hielden ze de nul. Op Sheffield United zag zijn trainer dus geen reden om de veranderen. Je wijzigt niet zomaar een winnend team.

Sander Berge veegde met zijn eerste in de Premier League de nul weg. Ook die bij Dier en Sánchez. Harry Kane maakte meteen daarop gelijk, maar de VAR greep in. In de opbouw kreeg een struikelende Moura – dat was een overtreding – per ongeluk de bal tegen de arm. Helemaal duidelijk was dat overigens niet. Volgens de letter van de wet werd het doelpunt afgekeurd. Leve de nieuwe handsbalregels. Mourinho ontplofte.

Terecht afgekeurd of niet?

Bij het tweede tegendoelpunt stonden de drie centrale verdedigers naar de bal te kijken. Het hadden evengoed kegeltjes kunnen zijn. Mousset duwde de voorzet simpel in doel. Het zoveelste goedkope doelpunt dit seizoen Zou Mourinho komende maandag nog eens aan de boom schudden en nog eens een Rode Duivel achterin posteren? Nieuwe kans.

Vertonghen kreeg nog 10 minuten. Dat hij zo lang op de bank bleef, is minder verrassend. Er valt wat voor te zeggen. Meer dan een stoplap is hij niet. Aangezien zijn contract binnen een maand afloopt, maakt hij geen deel meer uit van de toekomstplannen. Enkel in hoogste nood zal hij worden gebruikt.

Als linksachter – niet zijn favoriete positie - kwam hij Davies aflossen. Berge maakte de miserie nog erger. Opnieuw slap verdedigen. McBurnie werkte op aangeven van de ex-middenvelder van Genk simpel af. De tegentreffer van Kane kwam te laat.

In de strijd om een Europees ticket doet Tottenham een slechte zaak. Veel balbezit, weinig efficiëntie. Bij een nederlaag tegen Everton volgende maandag wenkt zelfs de tweede helft van de klassering.

Qua puntenaantal doet Jose Mourinho het nog altijd beter dan voorganger Mauricio Pochettino. In de rangschikking vanaf 20 november, die na zijn aanstelling, staat Spurs zesde met 31 punten uit 19 matchen. De rest hijgt in de nek.

Zo speciaal is het allemaal niet.



