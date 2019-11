De wonderlijke kijk van Youri Tielemans: “Ik denk dat hij trainer kan worden” Kristof Terreur in Engeland

05 november 2019

15u09

Bron: Het Laatste Nieuws/Sky Sports 0 Premier League Order, order. Zeg dat zijn trainer het gezegd heeft: Youri Tielemans (22) is het voetbalbrein van Leicester City. Het verlengstuk van Brendan Rodgers. De middenvelder die lijnen uitzet en verbindt. “Ik zie een trainer in hem”, zegt Rodgers op Sky Sports. “Het zou me niet verbazen mocht hij binnen 20 jaar ergens op de bank zitten. Met zijn vista.”

Niet te zien zondag op televisie. Voor het vak van de bezoekende fans waren de Leicesterspelers bijna uitgevierd. In het feestgedruis spotte een opmerkzame Youri Tielemans in een verlaten tribune plots vier Belgen, wapperend met de driekleur. De Rode Duivel stapte op hen af, nam op hun vraag de smartphone in de hand en maakte de selfie die straks op sociale media voor veel likes zal zorgen. Mooie geste.

Vervolgens kreeg Tielemans nog een serenade van de Leicesterfans. Applaus dat hij, huppelend als een enthousiaste puppy, in ontvangst nam. Hij beleeft de tijd van zijn leven. Amuseert zich te pletter in Engeland. “Het leven is perfect”, zei hij. “Ik geniet. Ik wil niks anders meer. Ik wil dit leven voor altijd.” Voetballer met een glimlach.

Een uitgebreid interview op Sky Sports. Een nominatie voor Speler van de Maand oktober. Artikels in de kranten. Lof van zijn trainer. Drie goals in vier wedstrijden en de straffe reeks van zijn elftal in de Premier League hebben hem in de schijnwerpers geduwd. Bij The Foxes kussen ze hun handen. Deze zomer waren ze even bevreesd dat Tielemans andere oorden zou opzoeken. Familiaal en voetbalgeluk gaven uiteindelijk de doorslag.

Nu al in de ‘leidersgroep’

Die kleine 40 miljoen euro, zonder bonussen, lijkt welbesteed. De leider in Tielemans hebben ze immers ook gespot. Jong, maar matuur. Op zijn 22ste is hij de jongste speler in Leicesters ‘leidersgroep van zes’ met onder anderen Schmeichel en Vardy. Op het veld, zo stelden we vast, is hij het verlengstuk en eerste aanspreekpunt van coach Brendan Rodgers. De man die wordt geroepen als er tactisch moet worden bijgestuurd en die ideeën ook overbrengt en vertaalt. De man die voor orde zorgt, zoals Kevin De Bruyne dat doet voor Pep Guardiola. Order, order. Op Palace ging Tielemans in het slot bij drie spelers langs met instructies. Een paar woorden, een paar handgebaren. “Hij is erg volwassen voor zijn leeftijd”, beaamt Rodgers.

Roberto Martínez dicht Tielemans een elite brain toe, een elitebrein. Rodgers, ook niet vies van overdreven complimenten, noemt hem a real football brain. “Voor een 22-jarige heeft hij een wonderlijke kijk op het spelletje. Zeker in vergelijking met de vele jongeren met wie ik al gewerkt heb. Hij heeft een geweldige opleiding gekregen. En hij zet dat door op het veld. Als ik in mijn groep een speler moet aanduiden van wie ik zeg, die kan trainer worden, dan denk ik aan Youri. Het zou me niet verbazen.”

Draven

Op Selhurst Park speelde Tielemans niet zijn meest invloedrijke match, maar op zijn manier drukte hij toch zijn stempel. Anders dan bij de Duivels is hij bij Leicester de dravende man die verdediging en aanval verbindt en de ruimtes bespeelt. Passend en sturend, samen met James Maddison, dat andere brein, dat buiten de lijnen minder stabiel is dan hij. Met zijn aandeel in de bevrijdende tweede treffer. Enige combinatie. De voorzet van Tielemans, het overstapje van Gray, het samenspel tussen Vardy en Gray en de tiende van zijn topschutter. Hogeschooltikwerk.

Het voetbal dat Tielemans uitdraagt en heeft aangeleerd gekregen. Zou hij dat ook als trainer kunnen?