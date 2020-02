De weg naar het EK wordt nog wat langer: Batshuayi van basis naar tribune, vervanger Giroud steelt show Kristof Terreur in Engeland

22 februari 2020

15u21 4 Chelsea CHE CHE 2 einde 1 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League In vijf dagen van het veld naar de tribune. Het belooft een lange aanloop voor Michy Batshuayi richting EK. Plots is hij niet meer zeker van een plaats in de selectie. Vervanger Olivier Giroud duwde hem nog wat dieper. Matchwinnaar voor Chelsea tegen een tandenloos Spurs, met twee zwemmende Belgen.

Weggedoken. Het modieuze zwarte hoedje over de oren. Hij heeft er een tijdje niet meer hoeven plaatsnemen, maar Michy Batshuayi zat op Stamford Bridge op het eerste rijtje achter de bank. Daar waar de spelers die buiten de selectie vallen, mogen brommen.

Zo snel kan het gaan. Maandag tegen Man United kreeg Batshuayi nog zijn kans als basisspeler. Zijn eerste start dit seizoen in de Premier League. Vijf dagen later had Frank Lampard niet eens een plaats voor hem bij de achttien.

Olivier Giroud had hem tijdens die 21 tegen United meer overtuigd dan Batsman in de 69 ervoor. Tammy Abraham, doorgaans eerste keus, werd na blessureleed fit genoeg bevonden voor de bank, al zit hij nog maar aan 70 procent van zijn fysieke mogelijkheden.

Van een naar drie dus. Een bondscoach zou zich voor minder zorgen maken. Chelsea heeft nog de FA Cup, maar het lijkt erop dat Batshuayi niet op te veel speelminuten zal hoeven rekenen de komende weken. Het wordt lange weken richting het EK. Vingers kruisen dat Big Rom niets overkomt. Van de drie back-ups is enkel Christian Benteke basisspeler.

Fair-play voor Batsman. Bij de applausvervanging van Giroud, die Chelsea knap op voorsprong trapte, gaf die hem een stevige high-five. Batshuayi is niet het type dat zich in zijn teleurstelling laat kennen of gaat ezelen. Teamspeler met de lach. Die verliest hij zelden.

Zwemmen zonder reddingsboei

Chelsea won verdiend van een mak Spurs. Alleen op een gebrek aan spitsen kan je het niet afschuiven. Voorin wogen Bergwijn en Lucas te licht. Op het middenveld raakte Ndombele niet vooruit. Tanganga liet zich op rechts een aantal keer in zijn rug vangen.

Achterin zwommen Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zonder reddingsboei. De diesel Giroud dook, zoals bij de opener, regelmatig in de rug van de Belgen. Het zegt ook niets. Vertonghen, voor het eerst aan de aftrap in een topper in 2020, had de handen vol met de beweeglijke Mount, die hem in de luren legde in de opbouw naar de tweede van Marcos Alonso.

De benen konden niet volgen. Uitvoetballend en onder druk had hij problemen. Niet voor het eerst dit seizoen. Krabbelt hij nog een keer recht of is ook hij aan zijn laatste maanden bezig in Engeland? Alle opties liggen nog open. Voor zijn plaats bij de Rode Duivels hoeft hij niet te vrezen. Incontournable voor de bondscoach.

Tien minuten voor tijd haalde Mourinho ook Alderweireld naar de kant. Niet van zijn gewoonten. In zijn voordeel spreekt dat hij tot nu toe bijna alles heeft gespeeld. Plus een matige match was toen al gespeeld. De Londense derby is, door de afgenomen kwaliteit op het veld, zijn spark ook een beetje kwijt. De VAR zorgde andermaal voor controverse. Geen week zonder. Lo Celso ontsnapte aan rood - hij plantte de studs vol op het been van Azpilicueta. De VAR gaf nadien zijn fout toe. Nog meer opschudding.

Ross Barkley: ogen op z'n rug 👀

‘You’re not special anymore’, zongen de Chelsea-fans naar Mourinho. In de strijd om een Champions Leagueticket deden de Spurs geen goeie zaak. Zijn trainer had ervoor de match al op geanticipeerd. Hij duwt Tottenham in een underdogrol.

Via het been van Rüdiger bezorgde Lamela de Spurs alsnog een eerredder.