De vista van De Bruyne, de klasse van Silva: Man City doet het weer in het slot

Bron: HLNinEngeland 8 AFP Premier League Een helft leek een stunt in de maak. Daarna beukte Manchester City de zwarte muur van West Ham toch omver. Een briljante pass van Kevin De Bruyne, de late winner van David Silva: zijn twee artiesten trokken City laat over de streep. De indrukwekkende zegereeks staat ondertussen op 20. Recordjagers.

Het scenario ligt klaar. We hebben de film al een aantal keer gezien. Manchester City doet het al een tijdje in het slot. Late winner tegen Feyenoord, een treffer tegen Huddersfield in de laatste tien minuten, de winnende treffer tegen Southampton in de laatste seconden van blessuretijd en ook vandaag viel het beslissende doelpunt voorbij de grens van 80 minuten. De Bruyne keek aan de zestien op en lobde de bal heerlijk nonchalant en moeiteloos tot bij David Silva - vista maakt het verschil. De Spanjaard devieerde de bal voorbij Adrian. Aan de zijlijn sprong Kompany - rust met het oog op Man United - hoog op. Weer een late belangrijke goal, deze keer gecreëerd door zijn twee artiesten. Met 43 op 45 blijft City op recordkoers en blijft zijn zegereeks staan. Al moesten ze ook vandaag tot het gaatje.

't Scherpe bij Man City is er een beetje af. De competitieleider is geen pletwals meer. Vermoeidheid in de benen bij De Bruyne en co? Of hebben tegenstanders eindelijk een manier gevonden om de Citizens te frustreren: met zijn tienen achterin en niet te veel druk zetten. Daardoor gaat het allemaal wat trager en wordt de opponent niet meer zo uit verband gespeeld. De zwakheden van City zijn ondertussen ook blootgelegd: corners en flankvoorzetten. David Moyes, coach van West Ham, was een man met een plan. Met zijn allen achter de bal en hopen op die zeldzame tegenprikken en standaardfases. ‘t Werkte ook. Althans voor 90 minuten. City voetbalde ongeïnspireerd. Was zelden gevaarlijk. Agüero raakte amper een bal in de zestien. Adrian moest voor rust enkel attent zijn op een afgeweken schicht van Silva - that’s it. West Ham was dreigender. Antonio kwam een teen tekort toen Kouyate een hoekschop doorknikte. Lanzini zette vanuit een schuine hoek Ederson aan het werk. En toen kwam die corner. Echt aandachtig waren ze achterin niet. Ogbonna zette er zijn hoofd tegen: een krachtige kopbal (0-1). Niet eens onverdiend voor de op een na laatste in de Premier League.

De stunt kwam er niet. City plakte West Ham met de rug tegen eigen doel. Adrian sloeg een vrijschop van De Bruyne uit zijn doel. Uitstel van executie. Op voorzet van Jesus werkte Otamendi de gelijkmaker in doel. De deur was open. De Bruyne knalde over. Sane besloot op Adrian. De Spaanse doelman zette ook zijn handje tegen een poging van Jesus.

Volgende week kan City opnieuw een record breken. Met dertien zeges op rij evenaart ze het record van Chelsea (2017) en Arsenal (2002).

