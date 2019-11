De supersub van Brighton: Leandro Trossard weer beslissend met doelpunt en assist



Kristof Terreur in Engeland

02 november 2019

18u03 1 Premier League 54 minuten, goal afgedwongen, eentje gescoord en een assist. Leandro Trossard bezorgde Brighton voor de tweede week op rij drie punten. Comeback met impact. Brightons supersub.

Opnieuw van goudwaarde voor @OfficialBHAFC: @LTrossard! 🇧đŸ‡ȘđŸ”„ pic.twitter.com/S45c3JAMmH Play Sports(@ playsports) link

En of ze aan de Engelse kust blij zijn met zijn terugkeer. Zes punten maken een wereld van verschil. Met dank aan Leandro Trossard staat Brighton in de middenmoot, boven onder andere Man United en Tottenham.

De ex-Genkspeler, sinds vorig weekend terug na acht weken blessureleed, trapte het AMEx-Stadium in delirium. Amper acht minuten had de invaller nodig om tegen Norwich zijn stempel te drukken. Voorzet van Montoya proper in doel gewerkt. Zij tweede van het seizoen. In het slot schotelde Trossard Duffy de geruststellende tweede voor. Supersub Trossard enorm beslissend. Volgend weekend staat hij ongetwijfeld in de basis.

Vorige weekend, tegen Everton, forceerde hij in het slot de beslissende treffer - een owngoal van Digne. Al moet gezegd dat de VAR toen de Seagulls bij de gelijkmaker een serieus handje hielp. Een erg betwistbare strafschop.

“Ik heb het erg moeilijk gehad”, zei Trossard over zijn periode aan de zijlijn.