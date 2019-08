De strafste ooit: Kevin De Bruyne bereikt als snelste 50 assists in Premier League Kristof Terreur in Engeland

25 augustus 2019

15u10 10 Bournemouth BOU BOU 1 einde 3 MCI MCI Manchester City Premier League Assist nummer 50 had vorige week eigenlijk al achter zijn naam moeten staan. De ironie is dat die van zijn mijlpaal eigenlijk nooit bedoeld was als beslissende pass. Sergio Agüero werkte tegen Bournemouth een gekraakt schot van Kevin De Bruyne in doel- die telt ook als assist. Nooit rondde een speler in de Premier League zo snel de kaap van 50 assists als KDB: in 123 wedstrijden.

Van cijfers ligt De Bruyne niet wakker. Heeft hij nooit gelegen. De mijlpaal is goed voor de likes en zijn imago, maar ook niet meer dan dat. Omdat hij vrijschoppen en corners voor zijn rekening neemt, heeft hij meer kans om een beslissende pass achter zijn naam te krijgen. Maar die dragen slechts 18 procent bij in zijn totale assists in de Premier League: 19 uit voorzetten, 11 uit doorsteekpasses, 11 uit gewone passes, 5 uit vrijschoppen en 4 uit corners. Zie daar hoe hij de 50 bij mekaar voetbalde. Een bij Chelsea, 49 bij Man City.

Arsenal-tovenaar Mesut Özil was tot vanmiddag diegene die het snelst de kaap van de 50 rondde in de geschiedenis van de Premier Leaue, met 141 wedstrijden, maar De Bruyne had 18 wedstrijden minder nodig. Verder nog in de ranking: Eric Cantona (143 matchen), Dennis Bergkamp (146) en Cesc Fabregas (165 matchen). Over de telling van de assists in de eerste jaren bestaat wel discussie. Toen werd er ook minder open gevoetbald.

City zette Bournemouth niet zonder moeite opzij - overtuigend was het allemaal niet. Ook De Bruyne en Silva haalden niet hun beste niveau. Agüero maakte er twee, Sterling zijn vijfde van het seizoen. Het mooiste doelpunt kwam van Bournemouth: een heerlijke vrijschop van Harry Wilson.