De schreeuw om versterking weerklinkt hard bij Man United: Crystal Palace, met invaller Batshuayi, stunt op Old Trafford KTH

19 september 2020

20u37 0 Manchester United MUN MUN 1 einde 3 CRY CRY Crystal Palace Premier League Bij Manchester United keken ze naar de VAR. En naar zichzelf. Wilfried Zaha zadelde zijn ex-club in zijn competitieopener op Old Trafford meteen met een puntenverlies op. Start in mineur voor United. Het sein voor een transferoffensief?

David De Gea applaudisseerde cynisch. Onbegrip voor de beslissingen van de VAR, altijd een bron voor controverse in de Premier League. Een kwartier voor tijd kreeg Crystal Palace op Old Trafford een strafschop. Voor een aangeschoten bal die vanop een meter afstand tegen de vuist van Lindelöf was geploft - blame de regelmakers, niet de arbiter.

Jordan Ayew trapte de penalty zwak op De Gea, maar lang duurde de vreugde niet. De strafschop moest hernomen worden. De Gea was een fractie van een seconde te snel van de lijn - ook iets wat ze tegenwoordig streng bestraffen. Wilfried Zaha miste niet (0-2). Stuntzege zo goed als binnen. Debutant Donny van de Beek zorgde alsnog voor een spannend slot.

Niet dat Palace het niet verdiende. United stelde zwaar teleur. Kreeg de organisatie van The Eagles amper ontwricht. Ondanks Bruno. Ondanks Rashford. Ondanks Pogba. Ondanks Martial. Ondanks Greenwood na de pauze. Van De Beek, zijn enige aanwinst, toonde wel hoe het moet. Te laat. Wilfried Zaha besliste op een counter de match met zijn tweede.

Michy Batshuayi, tien minuten voor tijd ingevallen, was betrokken in de opbouw. Zijn eerste minuten sinds zijn terugkeer naar Crystal Palace. Een basisplaats afdwingen wordt het volgende doel. Coach Roy Hodgson is nog niet overtuigd van zijn scherpte, maar hij heeft tijd. Zijn team vliegt. Zes op zes. Tweede zege op rij op Old Trafford. Clubrecord voor Hodgson.

Voor United was het de eerste nederlaag in zijn eerste thuismatch in zes jaar. De druk neemt toe. Niet op zijn trainer Ole Gunnar Solskjaer, wel op zijn CEO Ed Woodward. Man City kocht met Aké en Ferran Torres in en aast nog altijd op Kalidou Koulibaly (ex-Genk). Liverpool strikte Thiago (Bayern) en Diego Jota (Wolves). Chelsea spendeerde meer dan 250 miljoen aan Havertz (Leverkusen), Werner (Leipzig), Ziyech (Ajax), Thiago Silva (PSG), Mendy (Rennes) en Chilwell (Leicester). Tottenham haalde Bale, Reguilon (beide. Real Madrid) en Doherty (Wolves). Arsenal mikt op Aouar (Lyon) en heeft Willian (Chelsea) en Gabriel (Lille) al binnen. Op sociale media regent het klachten van Unitedfans die om versterking smeken. Woodward vond nog altijd geen akkoord met Dortmund over toptarget Jadon Sancho. United wilde tot zaterdag geen 120 miljoen euro betalen.

Heeft die nederlaag het standpunt veranderd?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Ajax

Aké

Aouar

Arsenal

Bale

Bayern

Chelsea

Chilwell