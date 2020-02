De schande van de Premier League: clubs vragen tot 830 euro om als kindermascotte het veld op te mogen ODBS

12 februari 2020

10u07

Bron: The Telegraph 0 Premier League Grote Engelse voetbalclubs komen opnieuw onder vuur voor de nog steeds exorbitante prijzen die ze durven vragen om als mascotte van je favoriete club mee het veld op te mogen vlak voor de aftrap. Vooral West Ham wordt geviseerd: zij vragen in sommige gevallen maar liefst 830 euro. Per kind, per match. Ook de politiek stelt de wanpraktijk nu aan de kaak.

Het moet een van de meest flagrante tegenstrijdigheden uit het Engelse voetbal zijn. Elke club uit de Premier League streek vorig seizoen louter aan televisiegelden minstens 90 miljoen euro op. Op basis van het eindklassement en het aantal live-uitzendingen per club komen daar zelfs nog tientallen miljoenen bij. Om U een idee te geven: voor iets meer dan 100 miljoen euro heb je nu het hele Belgische voetbal. Maar diezelfde clubs vragen, net als vele verenigingen uit The Championship (de Engelse tweede klasse), hun supporters honderden euro’s om hun kind als mascotte te laten opdraven op matchdag.

De Engelse kwaliteitskrant ‘The Telegraph’ bindt de kat weer de bel aan. Net als vorig jaar klagen ze de wantoestand aan, met de bemerking dat sommige clubs hun prijzen niet laten zakken maar nog vrolijk opdrijven. West Ham bijvoorbeeld vroeg daar vorig seizoen nog bijna 780 euro voor en nu, wanneer het gaat om matchen uit de A-categorie, zelfs tot 830 euro. Ook Everton (net geen 800 euro) en Leicester City (670 euro) behoren tot de clubs die zwaar profiteren, terwijl Tottenham (€450 ), Wolves (€440), Crystal Palace (€417), Brighton (€340) en Burnley (€334) een aardige duit in het zakje doen. Ook al gaat het dikwijls om een vorm van packagedeals waarbij je ook een uitrusting van de ploeg (broekje, truitje en sokken) ontvangt, een kaartje voor de match, een penalty mag trappen tijdens de pauze en de kans krijgt om handtekeningen van de spelers te verzamelen.

Exclusive: 'Eye-watering' football mascot fees criticised by MPs and Football Supporters' Association | @Tom_Morgs & @Frankiechristou https://t.co/OawfOWe3sr Telegraph Football(@ TeleFootball) link

Een praktijk die nu aangekaart wordt door Julian Knight, hoofd van de commissie Digitaal, Cultuur, Media en Sport - een van de comités uit het Britse Lagerhuis. Hij pleit voor het afschaffen van het betaalmodel, of toch tenminste voor aanvaardbare tarieven die ook betaalbaar zijn voor gezinnen die het minder breed hebben. Terwijl het nu dikwijls een privilege is voor rijke ouders die er al eens iets voor over hebben om de droom van hun kind in vervulling te zien gaan. “Het verhaal van de kindmascottes is dikwijls louter gereserveerd voor rijke families, wat volledig indruist tegen de roots van de sport uit de arbeidersklasse”, aldus Knight in ‘The Telegraph’.

Opvallend: bij negen Premier League-clubs, waaronder de topclubs Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal en Chelsea, kost het niets om je kind op de wachtlijst te zetten. Knight vraagt zich af waarom dit niet bij elke club uit de Premier League en de Championship kan. “Als je ziet dat clubs als Southampton of Newcastle dit gratis aanbieden, moeten alle clubs dit kunnen”, stelt Knight.

Ook de FSA (Football Supporters Associaton) en gewezen minister van Sport Gerry Sutcliffe willen radicale veranderingen. Zo stelt die laatste verbaasd vast dat een seizoensabonnement voor kinderen in sommige gevallen minder kost dan eenmalig mascotte te zijn en dat het om een businessmodel gaat dat een club tot 600.000 euro per seizoen kan opleveren.