De redenen achter de beste start ooit van Eden Hazard, beslissend om de 44 minuten en op kop in de topschuttersstand

Kristof Terreur in Londen

17 september 2018

08u11

Bron: HLN in Engeland 0 Premier League Drie vingertjes trots in de lucht. Alle goede dingen bestaan uit drie, zo weet ook Eden Hazard (27). Na zijn hattrick noemde zijn coach hem de beste in Europa, maar Hazards gedachten dwaalden af naar zijn zonen. "Mijn boys en ik gaan genieten van die matchbal." Superpapa, superheld, voorlopig topschutter.

In een van de hoeken op Stamford Bridge wappert een grote Belgische vlag, met daarop in witte letters 'Garden of Eden'. De tuin van Eden. Daar had het zaterdagmiddag ook veel van weg. Familiefeestje in de hof. Zonder barbecue en burgers. Terwijl Eden Hazard aan de zijlijn de laatste interviews met de rechtenhouders afwerkte en ook nog eens werd gesolliciteerd voor een live-interventie op Chelsea TV, holden Yannis (7) en Leo Hazard (5) in zijn rug uitgelaten achter mekaar aan op het hoofdveld. Ravottende deugnieten in volledige Chelsea-uitrusting, naam en nummer van papa op de achterkant van het shirt.

