De profetische woorden bij zijn officiële presentatie exact tien jaar geleden: "Natuurlijk ga ik hier slagen" Uit Het Laatste Nieuws van 23 augustus 2008 Kristof Terreur

22 augustus 2018

06u30 0 Premier League Zijn zelfverzekerdheid deed de Engelsen een beetje schrikken. Maar Vincent Kompany, in modieus bloesje, maakt een overtuigende, ambitieuze indruk op zijn officiële presentatie bij nieuwe club Manchester City - had u anders verwacht? "Ik zal hier slagen, daar ben ik van overtuigd", zei de verjaagde ex-Hamburgspeler. "Anders had ik nooit bij City getekend."

'A confident young lad', 'een jonge gast vol zelfvertrouwen'. Lang moest een Engelse collega niet nadenken om de nieuwe aanwinst van Manchester City in drie woorden samen te vatten - het waren er uiteindelijk vier, maar kom. Kan ook niet anders. Want op een chaotische persvoorstelling - er was nauwelijks tijd om vragen te stellen - was Kompany zijn eigenste zelf. Zelfbewust dus, en in vloeiend Engels. "Manchester City was de juiste club op het juiste moment", zei Kompany. "De Premier League is altijd mijn droom geweest. Zelfs toen ik nog bij Anderlecht of Hamburg voetbalde, dacht ik aan niets anders. De Bundesliga was een goeie leerschool, als je ervan houdt. Maar de tijd was rijp om de stap naar Engeland te zetten."

Waarop hij even de borst stoer vooruit stak. "Natuurlijk ga ik hier slagen. Anders had ik hier niet getekend, wat had je gedacht. Ik hoop en verwacht dat ik er klaar voor ben. Ik weet nu al dat ik van de Engelse mentaliteit houd, van de manier van spelen en de manier van leven. Een beetje aanpassing? I don't care. Ik ben het toch gewoon om in grote stadions te spelen en voor een groot publiek. Ik heb zelfs al vrienden gemaakt in het team."

Tussen de 'ik ben zó gelukkig'- en 'ik heb een geweldig gevoel'-clichés legde Kompany, getooid in modieus zwart hemdje met gestreepte middenband, haarfijn uit waarom hij voor Manchester City, de nummer negen van vorig seizoen, had gekozen. «Dit is een club met héél veel ambitie. Ambitieuze eigenaar, ambitieuze spelers, ambitieuze manager en ambitieuze coach. Je kan nooit mensen beoordelen op de eerste indruk. Maar bij alle personen die ik sprak, ook manager Mark Hughes, merkte ik iets dynamisch. En mijn ervaring leert me: bij dynamische mensen ben je in goeie handen. Hughes liet me in ons eerste gesprek merken dat hij me er absoluut bij wou, in de eerste plaats als verdedigende middenvelder. City en ik waren er heel snel uit. Zij kwamen onderhandelen, ik was onder de indruk en we kwamen snel tot een akkoord. Ik was niet verrast door de snelle manier van afhandelen. Als er in voetbal te lang gepalaverd wordt over een transfer, gaat ie meestal niet door. Dat weet ik door alle speculaties rond mij, de voorbije jaren." (grijns)

Op het middaguur, toen de inkt op zijn lucratief vierjarig contract nog maar net droog was, had Kompany snel even rondgekeken in het City of Manchester Stadium - in 2002 gebouwd voor de Commonwealth Games. "Je weet in voetbal nooit hoe iets zal uitdraaien, maar ik voel dat hier iets groots moet gebeuren. En ik hoop dat ik daar deel van kan uitmaken", zei Kompany voor de camera's van Man City TV, zijn eerste interview bij zijn nieuwe werkgever. Slechts enkele keren moest hij naar het juiste Engelse woord zoeken - krabbend aan het hoofd of de schouders.

Na die verplichtingen zette Kompany koers richting het trainingscentrum van Manchester City in Carrington, momenteel in de steigers. Daar schoof hij samen met manager Mark Hughes - 'in good Kompany', grapte een Engelse collega, 'in goed gezelschap' - aan achter de interviewdesk.

"k hou van Kompany's polyvalentie", loofde Hughes zijn nieuwe poulain. "Dat is de belangrijkste kwaliteit die ik in een speler zoek. Want de Premier League is een lange, harde competitie. Als er geblesseerden vallen, moet ik die kunnen opvangen, eventueel door spelers naar een andere positie te schuiven. En Kompany is al jaren een van de grootste talenten in Europa - an outstanding player, een uitmuntende speler. En hij is ambitieus, net als ik."

Kompany maakt wellicht zondag al zijn debuut voor eigen volk tegen West Ham. "Ik maak me sterk dat hij speelgerechtigd raakt", zei Hughes. "Alle papieren zijn oké. Alleen nog wachten op de vrijgave." Welk rugnummer Kompany koos, is nog niet bekend. De nummers die hij in het verleden droeg, 27 (Anderlecht) en 10 (Hamburg), zijn bij City al in het bezit van anderen.