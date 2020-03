De Portugese versie van Kevin De Bruyne, mét een felle bek: hoe Bruno Fernandes de motor weer aanzwengelt bij Manchester United DMM/KTH

09 maart 2020

12u07 0 Premier League Guardiola heeft Kevin De Bruyne. Solskjaer heeft sinds kort Bruno Fernandes. De Portugees bezorgt het zwalpende Man United een nieuw elan. Ziehier, een baasje begiftigd met uitstekend voeten en een flinke portie Zuid-Europese branie.

Een listig balletje. Meer had Manchester United niet nodig om City te kloppen in de stadsderby. De blunder van Ederson deed er in de toegevoegde tijd nog weinig toe. Het was dat heerlijke opwippertje na een fout op de rand van de zestien die het ‘m klaarde. Martial vertrok als een speer, terwijl ze bij de ploeg van Guardiola nog naar elkaar aan het wijzen waren. 1-0. De aangever: Bruno Fernandes.

“Eindelijk rond je eens een van m’n assists af”, porde de Portugese middenvelder z’n Franse ploegmaat aan. De match van gisteren toonde vooral aan hoe Fernandes in korte tijd de gangmaker is geworden van een schijnbaar nieuw United. In woorden en daden. Halverwege de tweede helft durfde de Portugees het immers aan om vol in beeld Pep Guardiola op z'n plek te zetten. Vinger op de mond, zwijgen Pep.

Portugees genie vindt Franse goalgetter! 🔥 pic.twitter.com/gIrbCbf8id Play Sports(@ playsports) link

Bruno Fernandes shushing Pep 🤣🤣🤣 #MUFC



pic.twitter.com/5UTHqqCo0J UnitedReds(@ UnitedRedscom) link

Ongeslagen sinds 22 januari

Manchester United is al jaren op zoek naar zichzelf. Ter illustratie: na Alex Ferguson kon geen enkele coach twee keer in een jaar winnen van de stadsrivaal. Ole Gunnar Solskjaer slaagt er dit jaar voor het eerst in. Met dank aan Bruno Fernandes kent United weer een betere periode. De laatste nederlaag dateert van 22 januari. Het was één week voor de komst van de Portugees.

Intussen is de fiere club uit Manchester vijf competitiewedstrijden ongeslagen, Europees werd niet verloren en het spel is ook weer beter. De 13 op 15 in de Premier League valt niet toevallig samen met de eerste vijf matchen van Fernandes op Engelse bodem. In vijf wedstrijden in de Premier League scoorde hij twee keer en liet hij drie assists optekenen, meteen goed voor een Player of the Month Award. Er zijn er al slechter begonnen.

55 tot 80 miljoen euro

Fernandes komt niet uit het niets. De 25-jarige middenvelder speelde vorige zomer met Sporting Lissabon de pannen van het dak in de Brugse Metten. De kapitein van de Portugse topclub scoorde een eigenzinnige penalty. Een kunstje dat hij eind vorige maand over deed in het shirt van United in de met 5-0 gewonnen return van de Europa League. Traag aanlopen, springen, doelman een hoek zien kiezen en dan de andere kant uit trappen.

United had hem al maanden op de radar. Ook Atlético en City waren volgens de geruchtenmolen geïnteresseerd. De Portugees gaf zelf te kennen dat hij naar de roodhemden uit Engeland wou. Manchester United maakte 55 miljoen over aan Sporting Lissabon - een bedrag dat door verschillende bonussen nog kan oplopen tot 80 miljoen euro. Al was dat op zich wel een te verantwoorden bedrag voor een speler van zijn niveau.

Eén opvallende tattoo

Zeker omdat Fernandes voetballend veel weg heeft van Kevin De Bruyne. Fysiek is hij niet de meest imposante figuur, maar de Portugees is er wel eentje met verdomd goeie voeten. Met z'n passes bepaalt hij het tempo in de wedstrijd. Lange ballen, korte ballen. Links, rechts. Veel maakt het allemaal niet uit voor de man die zijn geboortedag - 8 september - liet vereeuwigen met een opvallende tattoo op z'n arm.

Fernandes is als middenvelder ook begiftigd met een verschroeiend schot. Het maakt hem naast een veelzijdige, creatieve pion ook tot een stevige afwerker. Vorig jaar plooide hij er bij Sporting 20 in de kooi. Met 63 goals in 137 matchen voor de Portugese grootmacht scoorde hij één keer in elke twee wedstrijden. Cijfers waar sommige spitsen jaloers op zijn.

Atypisch parcours

Het moet wel gezegd: Bruno heeft er een atypisch parcours opzitten. Op zijn achttiende plukte Novara, een team uit de Italiaanse Serie B, hem weg voor 40.000 euro uit de jeugd van Boavista. Een vreemde transfer. De sportieve chef van Novara, Christian Giaretta, zag hem een paar keer aan het werk en klopte daarna aan bij zijn voorzitter: “Ik heb een mini Rui Costa aan het werk gezien.”

Fernandes was eenzaam tijdens zijn eerste maanden in Italië. Met de steun van zijn familie en zijn vriendin Ana (nu zijn vrouw) beet hij door. De taal leerde hij op een creatieve manier. In zijn appartement hing op elk voorwerp, een post-it met de Italiaanse vertaling. Na een maand was hij ermee weg. Novara, waar hij Maradona werd gedoopt, werd snel te klein.

Contract verscheurd

Bij Udinese en later Sampdoria viel hij in de Serie A op door zijn momenten van klasse, maar ook door zijn afwezigheid. Geruisloos verdween hij in 2017 naar zijn vaderland. Bij Sporting Club de Portugal zou hij uitgroeien tot de absolute vedette. In mei 2018, nadat hooligans keet schopten op het trainingscomplex, verscheurde hij in een impulsieve bui zijn contract. Een beslissing waar later op terugkwam. Het voorval werd ‘m vergeven.

Mensen die ooit met Fernandes hebben samengewerkt, loven zijn passie. Een enorm vastberaden baasje. Meedogenloos en impulsief. Een die bereid is om ploegmaats zonder omwegen zijn gedacht te zeggen. Zijn broer verklapte het ooit in een interview met de Portugese pers: hij wil altijd het laatste woord. Op én naast het veld. Bij United zien ze het in elk geval graag gebeuren. Zij hebben eindelijk hun Kevin De Bruyne gevonden.

Manchester is red 🔴 Finally you scored with my assist @AnthonyMartial 😂👏🏻 #MUFC @ManUtd pic.twitter.com/ZJwlj7Oeob Bruno Fernandes(@ B_Fernandes8) link