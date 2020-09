De oplossing van Man City na blamage tegen Leicester: 71,4 miljoen euro voor Portugees Rubén Dias



Kristof Terreur in Engeland

28 september 2020

01u00 0 Premier League Vijf uur na de 2-5-pandoering tegen Leicester City viel het officiële communiqué. Manchester City heeft een nieuwe verdediger beet. De naam: Rubén Dias. Zijn vorige club: Benfica. De prijs: 71,4 miljoen euro. Er komt zware druk op zijn schouders.

Que pasa, Pep Guardiola?

Hopen op de ‘Midas touch’ van de sjeik. De gouden hand, de rekening die open blijft. Manchester City denkt zijn defensief probleem deels op te lossen met een storting van 71,4 miljoen euro aan Benfica voor Ruben Dias, Portugees van 23 en partner van Jan Vertonghen voor drie matchen. Zijn keuze nummer drie. Onderhandelingen met Napoli over de komst van Kalidou Koulibaly sprongen af. Zelfde verhaal met de gesprekken over Jules Koundé (Sevilla). Er komt er één binnen met enorm veel druk op zijn schouders. In het Etihad-Stadion zijn er al velen onder bezweken.

650 miljoen aan verdedigers

De balans voor verdedigers sinds de entree van sjeik Mansour in 2008 gaat richting 650 miljoen euro. Zijn beste en meest succesvolle kocht City misschien net ervoor: circa 8 miljoen voor Vincent Kompany. Koopje, ook qua rendement - 10 prijzen waaronder vier landstitels. Over de rest zwijgen ze zedig. Met uitzondering van Aymeric Laporte (65 miljoen, 2017), Aleksandar Kolarov (24 miljoen, 2010) misschien en een deliberatie voor Kyle Walker (52 miljoen, 2017). João Cancelo (65 miljoen 2019) heeft nog alles te bewijzen.

Benjamin Mendy (58 miljoen, 2017) is na drie jaar nog an accident waiting to happen - zo kwetsbaar voor fouten en blessures. John Stones (56 miljoen, 2016) heeft de flair, maar niet het hoofd. Beiden zijn onder Guardiola terug naar af gegleden. Eliaquim Mangala (45 miljoen, 2014) was een miscast. Nicolas Otamendi (45 miljoen, 2015) een ongeleid projectiel. Danilo (30 miljoen, 2017) verdween na twee seizoenen als stoplap op beide flanken. Het lijstje loopt verder. Zelfs 45 miljoen euro voor Nathan Aké, in eerste instantie een back-up voor Laporte, blijft veel geld. Consistent is de sportieve directie van City niet geweest. Ook de raadgevingen van zijn trainer niet. Het evenwicht in zijn elftallen was wankel in drie op vijf seizoenen.

Op zijn vijfendertigste krijgt Fernandinho niet alle gaten meer dicht - niet meer met de benen, niet met een tactische fout. Zijn vervanging gisteren aan de pauze leidde de zondvloed in. 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 2-5. Verkeerde inschatting van de coach? Het hoofd van Kevin De Bruyne hing toen al een tijdje. Het vuur was er snel uit. De ergernis over de eigen prestatie nam over: niet goed genoeg. De frustratie om wat er rond hem gebeurde, was wellicht nog groter. De herinneringen aan vorig seizoen - zelfde problemen - meer dan waarschijnlijk ook.

Wereldgoals

Het beeld van het gescheurde shirt van Delap, jonge spits van 17, was de perfecte synthese. De ultieme vernedering van een wereldcoach. De afwezigheid van zeven potentiële basisspelers was amper een excuus: geen Bernardo, geen Gundogan, geen Agüero, geen Gabriel Jesus, geen Cancelo, geen Stones, een half-fitte Laporte op de bank. Een verdediging die klungelde, blunderde en zichzelf te kijk zette. Drie goedkope strafschopfouten, twee wereldgoals.

Om er weer snel bovenop te raken, went City zich nu tot Dias.

Wens de jongen geluk.