De nominaties zijn bekend: Mo Salah kampt met De Bruyne om meest prestigieuze Engelse trofee

14 april 2018

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Als het Egyptische volk mee mocht kiezen, stond onze landgenoot niet eens op de foto. De PFA maakte vanmiddag zijn zes genomineerden bekend voor de PFA Player of the Year Award, de hoogste individuele bekroning in Engeland. Een strijd die zal gaan tussen twee smaakmakers: topschutter Mo Salah (25/Liverpool) en assistkoning Kevin De Bruyne (26/Man City). Wie blinkt eind april met de trofee?

Het zegt veel over de populariteit van Mo Salah, held die een natie inspireert. Bij de presidentsverkiezingen in Egypte, begin deze maand, maakten ruim 1 van de 25 miljoen opgekomen kiezers hun stemformulier ongeldig. Onder hen verscheidene snoodaards die de namen van president Sisi en tegenkandidaat Moussa doorkruisten en vervingen door die van Salah, doelpunten- en stemmenkanon. Nieuws dat gretig werd opgepikt in Engeland. Ook buiten Liverpool en omstreken wint Salah zieltjes. Wanneer je een voetballer of analist drie maanden geleden zou hebben gevraagd een naam naar voren te schuiven als de nieuwe PFA Player of the Year, het Engelse equivalent van de Profvoetballer van het Jaar, maar dan met de uitstraling van de Gouden Schoen, zou er één uitspringen: die van Kevin De Bruyne. De knalprestaties van Salah hebben van een eenmansrace echter weer een tweestrijd gemaakt. De Bruyne, sportief als hij is, liet weten dat hij op Salah heeft gesteld. Eden Hazard koos De Bruyne boven vriend Salah. Zei hij met een knipoog: “Ik verdien hem normaal elk jaar, maar soms moet je de anderen ook iets gunnen.”

De meeste profvoetballers hadden hun stem al uitgebracht voor de dubbele confrontatie tussen Liverpool en Man City in de Champions League - het laatste debat. Toch liggen de exploten van recordjager Salah het frist in het geheugen. De kampioen van de stats. Hij is nog maar de zesde debutant die er bij een nieuwe club in slaagt om in zijn eerste seizoen in alle competities samen meer dan dertig keer raak te treffen. Hij heeft de hoogste ratio van goals-per-speelminuten (1 goal elke 85 minuten) en nog een straffere ratio als je er zijn assists bijneemt: 1 goal of assist elke 67 minuten. Geen enkele nieuwe aanwinst deed ooit beter in de Premier League. Om het allemaal in perspectief te plaatsen: hij scoort vaker dan Diego Costa, Fernando Torres, Alan Shearer, Sergio Agüero, Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry en Robin van Persie in hun eerste campagnes bij Chelsea, Liverpool, Newcastle, Man City, Man United, Arsenal en Man United. Salah is op dit moment dodelijker voor doel dan zij. Een return die niemand voor het seizoen had verwacht. Op zijn adelbrieven stonden enkele voetnoten: doorgestuurd door José Mourinho bij Chelsea wegens te plat, van AS Roma overgekomen met het etiket van een winger, niet dat van een topschutter. Ondertussen wordt hij door sommige analisten - negeer hun hyperbolen - zelfs vergeleken met Lionel Messi, terwijl hij meer de mindset van Ronaldo heeft. Salah verslaat spelers zelden met de bal - zie het aantal baltoetsen en passes buiten de zestien. Liever vernietigt hij hen zonder. Hij zoekt de bal niet op en wil gewoon het snelst het strafschopgebied in duiken. Het instinct van de killer. Zou hij zijn stunt volgend seizoen kunnen verhalen?

De superlatieven voor Salah en zijn stats hebben de wow-momenten van De Bruyne een beetje in een hoekje gedrongen. Deels door een lichte vormdip bij KDB in februari en maart, deels ook omdat er bij toekomstig kampioen City meer dan één in de kijker loopt. David Silva, Leroy Sané, Sergio Agüero, Fernandinho, Raheem Sterling: kiest u maar. Bij Liverpool draagt Salah het gewicht, geruggensteund door Roberto Firmino. Spreken in het voordeel van De Bruyne: los van de X-factor van Salah is hij de meest complete speler in het beste elftal in de Premier League en samen met Silva het kloppende hart. In het geometrisch voetbal van zijn coach Pep Guardiola, is hij het verbindend lijnstuk. De 'delivery boy' met de assists en de precieze passing, maar tegelijk ook de speler die de ideeën van zijn trainer op het veld overdraagt - het is geen toeval dat de Catalaan nieuwe concepten of wijzigingen tijdens training of match eerst brieft aan de Rode Duivel. Bovendien sloeg De Bruyne in de eerste helft van het jaar met zijn voorhamer toe op de cruciale momenten. Beslissende doelpunten of assists in de topmatchen. Remember Liverpool, Chelsea, Tottenham en Arsenal. "Als ik de prijs win, zou dat mooi zijn voor de ploeg en voor mij", zei De Bruyne. "Op een manier geloof ik dat ik hem verdien. Ik ben het hele seizoen constant geweest. Ik had niet verwacht dat ik zo goed zou zijn. Zeker niet met dat aantal minuten in de benen." Waarna hij erg respectvol sprak over concurrent Salah. Het was geen arrogant pleidooi waarin hij zichzelf naar voren schoof als dé kandidaat.

Hazard in 2015

Eind april wordt in het Grosvenor House Hotel in Londen de nieuwe 'PFA Player of the Year' op het podium geroepen. De Bruyne kan daar als tweede Belg ooit staan blinken, na Eden Hazard in 2015. Staan nog op het lijstje genomineerden naast De Bruyne en Salah: ‪David de Gea, Harry Kane, Leroy Sane en David Silva.

