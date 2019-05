De nervositeit neemt toe: moet Hazard transfer naar Real forceren op zijn Courtois’? Kristof Terreur

09 mei 2019

06u00

Finito. In zijn hoofd is het echt zijn laatste op Stamford Bridge. Met het afgewezen beroep tegen het transferverbod heeft Chelsea weer een troef in handen om de onderhandelingen met Real voor zich uit te schuiven, maar Eden Hazard (28) is resoluut. Die droomtransfer laat hij zich niet afnemen.

De nervositeit neemt toe. Real Madrid wil een snelle afhandeling. Marina Granvoskaia, transferbaas bij Chelsea, houdt het been echter stokstijf. Inflexibel. De druk ligt bij de speler. Voor dreigementen is het nog te vroeg, maar als Chelsea het onderhandelingsspel meedogenloos wil spelen, dan zal Hazard ook zijn tanden laten zien. Hard tegen onzacht. Hazard is nochtans het type dat ruzies liever uit de weg gaat. Voorlopig hoopt hij dat de rede de kloof tussen vraag (130 miljoen euro) en aanbod (100 miljoen) kan dichten. Zijn werkgever test zijn geduld.

Hazard wil als de ‘good guy’ vertrekken, man die in zeven jaar het beste van zichzelf heeft gegeven, maar dan, zo vinden ze binnen Chelsea, moet Real zijn ­eisen helemaal inwilligen. Het is een lastige knoop. Alle partijen hebben nog minstens drie maanden om een vergelijk te vinden, maar op dit moment wijst alles erop dat Hazard op zijn Courtois’ een overgang zal moeten forceren. Zo gaat dat meestal als de Koninklijke betrokken is. Het is een situatie waar Chelsea ook op lijkt aan te sturen. Een pr-oefening om zich in te dekken – ‘Zie je wel, wij hebben er alles aan ­gedaan om hem te houden.’

Naar TAS tegen transferverbod

Sowieso heeft Chelsea sinds gisteren een extra ­vertragingsargument achter de hand. Zoals verwacht klasseerde de FIFA het beroep tegen een transferverbod voor een jaar wegens malversaties bij overgangen van minderjarigen. Wat wil zeggen dat ‘The Blues’ komende zomer voorlopig geen nieuwe spelers kunnen registreren. Chelsea sleurt de zaak nu voor het internationale sporttribunaal. ­Zolang ze geen zekerheid hebben dat het TAS het transferverbod bevriest in afwachting van een ­procedure ten gronde zoals bij Real , Barcelona en ­Atlético destijds, speelt ze dat handig uit in gesprekken met andere clubs en agenten. Complicaties.

Hazard gaat er in ieder geval vanuit dat hij tegen Frankfurt zijn laatste thuismatch voor Chelsea speelt. Een finaal adieu met – hopelijk – een ­kwalificatie voor de EL-finale. Hij wil zijn club straks graag uitzwaaien met een prijs. Daar verandert een stugge houding van zijn bazen niks aan.

