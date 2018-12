De motor van Manchester City sputtert: 0 op 6 na nederlaag bij Leicester DMM

26 december 2018

17u52 2 Leicester City LEI LEI 2 einde 1 MCI MCI Manchester City Premier League Manchester City heeft voor de tweede keer op rij verloren. Op bezoek bij Leicester moest Kevin De Bruyne - voor het eerst weer in de basis in de Premier League sinds zijn knieblessure - het onderspit delven met 2-1. Nul op zes voor City dat Liverpool nu plots een heel stuk verder ziet uitlopen.

Boxing Day in de Premier League. Eén week na de verrassende eerste seizoensnederlaag tegen Crystal Palace ging Manchester City op verplaatsing bij Leicester op zoek naar eerherstel. Kevin De Bruyne was er in de competitie voor het eerst sinds zijn knieblessure weer bij in de basis - vorige week start hij wel al eens in de Carabao Cup. De ‘Citizens’ wonnen bovendien acht van hun laatste tien wedstrijden op Tweede Kerstdag.

Die richting leek het ook nu weer uit te gaan in het King Power Stadium. Aguero vond Delph na een vintage City-aanval: 0-1. Maar dan sputterde de motor plots. Vardy schilderde de bal op het hoofd van Albrighton die er helemaal vrijstaand 1-1 van kon maken. Nauwelijks vier minuten na de opener was alles te herdoen voor De Bruyne en co. In een verder genietbare eerste helft lag het tempo bijzonder hoog, maar scoren lukte voor geen van beide ploegen.

De intensiteit van de eerste helft was in het tweede bedrijf even zoek, toch bleef het voetbal van een meer dan aardig niveau. De Bruyne zag zijn ren gestopt door Schmeichel. Aan de overzijde hield Ederson andermaal zijn netten schoon. Een frisse kracht misschien? Guardiola haalde De Bruyne naar de kant voor David Silva, maar ook de Spanjaard slaagde er niet in om Schmeichel in verlegenheid te brengen.

Net wanneer iedereen vrede nam met een gelijkspel haalde Leicester toch nog de zege binnen. Pereira poeierde een slecht weggewerkte hoekschop zonder pardon voorbij Ederson. Delph liet de kerstdis even later helemaal aan zich voorbijgaan. De Engelse international pakte uit met een onnodige aanslag en mocht vervroegd gaan douchen. De verdiende stuntzege van Leicester kwam niet meer in gevaar. City blijft zo na twee verliespartijen met een 0 op 6 achter. Op de koop toe zien Guardiola en co Tottenham over zich heen springen naar de tweede plaats.

Tottenham doet haasje-over

Samen met Liverpool is Tottenham, onder Pochettino klassiek sterk tijdens de eindejaarsperiode, dé ploeg van het moment. Na 2-6 zondag in Everton, vandaag 5-0 tegen Bournemouth. Een zege die Tottenham over Man City naar de tweede plaats doet springen, op 6 punten van Liverpool. Goals van Son (2), Eriksen, Moura en nummer twaalf van Kane, waardoor de spits voorlopig net als topschutter Aubameyang aan 12 goals in de Premier League zit.

Al was Kyle Walker-Peters misschien wel de man van de match. De youngster, in de basis om rechtsachter Trippier rust te gunnen, was in de eerste 35 minuten goed voor drie assists. Terwijl Bournemouth de halve kansjes miste via vooral Stanislas, was Tottenham opnieuw dodelijk efficiënt. Alderweireld speelde de hele match centraal achterin naast de jonge Argentijn Foyth. Met nog een ‘thuismatch’ op Wembley tegen Wolverhampton en een verplaatsing naar Cardiff kunnen de Spurs deze week Liverpool nog onder druk zetten.