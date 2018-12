De motor van Manchester City sputtert: 0 op 6 na nederlaag bij Leicester Redactie

26 december 2018

17u52 1 Leicester City LEI LEI 2 einde 1 MCI MCI Manchester City Premier League Manchester City heeft voor de tweede keer op rij verloren in de Premier League. Op bezoek bij Leicester moest Kevin De Bruyne - voor het eerst weer in de basis sinds zijn knieblessure - het onderspit delven. Nul op zes voor City dat Liverpool nu plots een heel stuk verder ziet uitlopen.

Boxing Day in de Premier League. Eén week na de verrassende eerste seizoensnederlaag tegen Crystal Palace ging Manchester City op verplaatsing bij Leicester op zoek naar eerherstel. Kevin De Bruyne was er voor het eerst sinds zijn knieblessure weer bij in de basis. De ‘Citizens’ wonnen bovendien acht van hun laatste tien wedstrijden op Tweede Kerstdag.

Die richting leek het alvast weer uit te gaan in het King Power Stadium. Aguero vond Delph na een vintage City-aanval: 0-1. Maar dan sputterde de motor plots. Vardy schilderde de bal op het hoofd van Albrighton die er helemaal vrijstaand 1-1 van kon maken. Nauwelijks vier minuten na de opener was alles te herdoen voor De Bruyne en co.

Dadelijk meer.