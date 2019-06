De man van 220 miljoen? Flirt met Inter kan Lukaku in exclusieve top drie katapulteren Kristof Terreur in Engeland

13 juni 2019

06u34

Bron: @HLNinEngeland 26 Romelu Lukaku Een weinig subtiele boodschap met als ondertoon: ‘Kom me toch halen’. Romelu Lukaku (26) wil en mag weg bij Man United en flirt openlijk met Antonio Conte, de nieuwe coach van Inter. Maakt FC Internazionale van ‘Big Rom’ een man van meer dan 200 miljoen euro?

Neymar zal nog wel een tijdje op plaats één staan. Misschien zelfs een van de jaren zijn record scherper stellen. Geen speler leverde ooit meer aan transferbedragen op dan de speelse Braziliaan. Voor 88,5 miljoen euro van Santos naar Barcelona in 2013. Vervolgens vier jaar later voor 222 miljoen euro van Barça naar PSG. Op plaats twee met twee transfers van boven 100 miljoen euro staat Cristiano Ronaldo - van Man United naar Real Madrid en van Real naar Juventus en een bescheidenere som voor zijn move destijds van Sporting naar Engeland. Plaats drie wordt, als hij ten minste zijn zin krijgt, straks van de recordtopschutter van de Rode Duivels.

Lof voor Conte

Zijn Italiaanse manager, Federico Pastorello, liet in april al eens tactisch een ballonnetje op. Lukaku ging dinsdagavond een stap verder. Een forse ruk aan die transfermolen. Een goede verstaander in de mixed zone had weinig woorden nodig. Hij beweerde weinig kwijt te willen over zijn toekomst uit respect voor Man United, maar zei tegelijk heel veel. Dat zijn beslissing al genomen was. Dat het een drukke transferzomer wordt, bijvoorbeeld. Tegen de Italiaanse collega’s ging hij zowaar nog een stap verder: “Het is een goeie zaak dat Antonio Conte naar Inter is. In mijn ogen is hij de beste trainer ter wereld. In het verleden (in 2014, red.) stond ik dicht bij Juventus, maar ik voelde dat er iets niet pluis was. Twee dagen later was Conte er weg. Ik dank God dat ik toen niet gegaan ben. Ik ben een grote fan van de Serie A. Mijn naasten weten dat ik ooit in de Italiaanse en Engelse competitie wil spelen. Ik hou van Italië. Cristiano Ronaldo is er al geland, Maurizio Sarri wordt de nieuwe trainer van Juventus, Carlo Ancelotti zit bij Napoli: het wordt een uitdagend seizoen.”

Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Conte, die ook bij Chelsea in 2017 op hem aasde, maakt hem voor de derde keer het hof. Lukaku lonkt naar Italië. Hij flirt met Inter en werkt aan zijn droom. Dinsdag gooide hij de bal in het kamp van beide clubs. Aan hen om nu een akkoord te vinden.

Rashford krijgt voorkeur

Dat is simpeler gezegd dan gedaan. Man United staat open voor een vertrek van zijn op een na duurste aanwinst. Trainer Ole Gunnar Solskjaer heeft Lukaku in een gesprek duidelijk gezegd waar het op staat: hij kan hem geen speelgaranties bieden. Liefst bouwt hij zijn elftal straks rond de jongere, energiekere doch minder doeltreffende ‘Rashy’ (Marcus Rashford). Omdat Solskjaer aanvoelt dat Lukaku niet kan leven met een rol op het tweede plan zijn er op directieniveau toezeggingen gebeurd. Alleen is Man United geen 1 euro-winkel. De club is bereid mee te werken aan een transfer als er minstens 85 miljoen euro op tafel komt. Het bedrag dat ze twee jaar geleden investeerde in Lukaku en waarvan er straks bij een overgang minstens 5,5 miljoen terugvloeit naar Everton - dat staat zo in de overeenkomst tussen beide clubs.

Om de wensspits van Conte te strikken, zal Inter van Lukaku dus de man van minstens 200 miljoen euro moeten maken. De 14 miljoen euro die Anderlecht destijds aan Chelsea betaalde, de 36 miljoen die vanuit Everton werd gestort, de 85 miljoen die United betaalde, plus het percentage uit de clausule en de 85 miljoen die de Mancunians nu verwachten. Maximaal flirt Lukaku’s gecumuleerde transferprijs straks met 225 miljoen euro. Enorm veel voor een aanvaller die nergens helemaal naar waarde wordt geschat.

Huur met optie

Inter is voorlopig niet bereid zo ver te gaan. Met onderzoekers van de Financial Fair-Play hijgend in de nek bekijkt de club aandachtig alle mogelijke scenario’s. Zelfs een verhuur met verplichte optie tot aankoop is al de revue gepasseerd. Mauro Icardi, het woelwater vertegenwoordigd door zijn excentrieke vrouw Wanda, compliceert een deal. De tweede club uit Milaan had gehoopt hem elders te kunnen slijten voor tientallen miljoenen, in eerste instantie aan Juventus, maar verlossende telefoontjes blijven voorlopig uit. De Argentijn heeft de sleutel in handen. Bij United willen ze niet weten van een ruil met Icardi - daar hebben ze andere kneedbaardere targets op het oog. Topverdediger in spe Milan Skriniar willen ze bij Inter dan weer niet in de deal betrekken.

Een impasse dus, maar Lukaku blijft luidop dromen. Een weinig subtiele: ‘Kom mij toch halen.’