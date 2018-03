De liefdesbrieven van José Mourinho naar zijn 'special force' Marouane Fellaini Kristof Terreur in Engeland

13 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Premier League Zijn trainer ziet hem graag. José Mourinho heeft er ondertussen een gewoonte van gemaakt. Op tijd en stond gooit hij een liefdesbriefje naar Marouane Fellaini, soldaat naar zijn hart. Een charmeoffensief met een achterliggende boodschap: "Ik wil niet dat je weggaat".

Een directe aanleiding was er niet. Op het eind van zijn persconferentie na Liverpool begon José Mourinho spontaan over Marouane Fellaini. Een speciale vermelding van 'The Special One' voor zijn 'Special Force', zijn betrouwbare soldaat in specifieke wedstrijdsituaties tegen specifieke tegenstanders. ’t Was niet de eerste, zeker niet de laatste keer. Als het moet, bestoeft Mourinho Fellaini nog door tot 27 mei, de dag na de Champions League-finale. Zijn trainer heeft de Rode Duivel graag, als loyale speler maar ook als mens. Eén die voor zijn trainer zijn voet zou willen breken – zo heeft Mourinho ze graag.

Sinds de zomer van 2016 zwaait hij met lof naar Fellaini. Zijn prestaties deden het grote deel van het overredingswerk, maar de boodschappen van Mourinho hebben geholpen om de perceptie te doen keren. Fellaini is op Old Trafford niet langer pispaaltje tegen wil en dank, symbool van de malaise onder Moyes en Van Gaal. Hij is uitgegroeid tot een belangrijke pion, ongeacht zijn rol als basisspeler of bankzitter. Boegeroep en venijnige aanvallen op sociaalnetwerksites hebben plaatsgemaakt voor aanvaarding en respect. De overlever heeft harten gewonnen. Met José Mourinho als zijn grootste aanbidder.

