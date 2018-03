De liefde tussen Lukaku en Mourinho: sergeant in dienst van het genie Kristof Terreur in Engeland

09 maart 2018

15u45

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Een topspits. Een grote persoonlijkheid. Een intelligente speler. Onaantastbaar. Aldus sprak José Mourinho de voorbije maanden over Romelu Lukaku. Op zijn manier pompt ‘The Special One’ het ego van zijn spits met een compressor op. Als het even moet, noemt hij hem ook één van de besten ter wereld. Tot Lukaku het zelf gaat geloven. Trainer en speler hebben mekaar gevonden. Een sergeant in dienst van het genie. Vanmiddag bezong Mourinho opnieuw zijn lof: "Ik vertrouw hem. Een belangrijke speler."

Niet zaakwaarnemer Mino Raiola, wiens portefeuille er nochtans alle baat bij had. Niet maatje Paul Pogba, die niet ophield hem een transfer naar United aan te praten en zichzelf op sociale media uitgaf als ‘AgentP’. Toen Lukaku deze zomer in Washington werd gevraagd wat uiteindelijk de doorslag gaf in zijn keuze tussen Man United en jeugdliefde Chelsea, wees ‘Big Rom’ in de richting van José Mourinho.

Lukaku: “Paul (Pogba) en ik waren samen op vakantie, maar op ‘t eind van de dag moest ik mijn eigen keuzes maken. Het gesprek met de trainer overtuigde mij nog het meest van allemaal. Zijn plannen om deze club herop te bouwen, zijn visie. En natuurlijk dat hij liet voelen dat hij er mij absoluut bij wou.”

Het was ergens in New York, op Fifth Avenue, dat Lukaku’s gsm plots rinkelde. Aan de andere kant van de lijn hing Mourinho. Vrienden, die samen met Lukaku door de straten slenterden, herinneren zich nog altijd hoe dat ging. Toen ze hem ‘Yes, boss! Okay, boss’ hoorden zeggen, wisten ze met wie hij aan het telefoneren was. Het was Mourinho’s finale push. De onderhandelingen met Real Madrid over Morata zaten muurvast. Nadat hij Lukaku’s progressie had geprezen en hem tot in de puntjes had verteld wat hij met hem van plan was, stelde hij hem ook gerust: “Vergeet wat je in de media over Morata leest. Jíj bent mijn eerste keus.”

De vier financieel aantrekkelijke contractvoorstellen die volgden, deden de rest. Lukaku was verkocht. En Chelsea spoorslags vergeten. Terwijl hij niet eens de eerste optie van de coach was. Dat had die netjes weten te verpakken.

