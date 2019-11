De klasse van Pochettino: Argentijn liet in Spurs-kleedkamer nog boodschap achter voor Alderweireld en co TLB/KTH

21 november 2019

23u33 0

Mauricio Pochettino (47) is niet met slaande deuren vertrokken na zijn ontslag bij Tottenham. Sterker zelfs: de Argentijnse gentleman liet in de kleedkamer van de Spurs nog een bericht achter voor Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en hun ploegmaats. “Hartelijk bedankt allemaal”, schreef Pochettino op een bord dat hij tot enkele dagen geleden gebruikte om tactische aanwijzingen te geven. “We kunnen geen ‘vaarwel’ zegge, jullie zullen immers altijd een plekje in onze harten hebben.”

Lang zit hij Pochettino mogelijk ook niet zonder job. In zijn zoektocht naar een nieuwe trainer heeft Bayern München er met de Argentijn plots een kandidaat bij. Bij de Duitse recordkampioen wordt hij naar waarde geschat. Hij staat er al een tijdje op het lijstje, maar Bayern wilde nooit de middelen vrijmaken om hem weg te plukken bij Spurs. Nu hij vrij is, is hij veel aantrekkelijker, maar hij is niet de enige kandidaat. Pochettino wordt ook hoog ingeschat bij Man United en Real Madrid, maar mogelijk wil hij eerst bekomen van zijn ontslag.