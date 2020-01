De indrukwekkende fysieke transformatie van de winger die met topsnelheid van 37 km/u al menig Premier League-verdediger aan flarden liep

Traore werd geboren op 25 januari 1996 in L’Hospitalet de Llobregat, een gemeente in Catalonië. Hij is dus Spanjaard, maar bezit ook de Malinese nationaliteit. In de zomer van 2004, toen hij 8 jaar was, verliet hij de lokale voetbalploeg voor FC Barcelona. Daar doorliep hij zowat alle jeugdreeksen, tot hij in het seizoen 2015/2016 de overstap maakte naar Aston Villa in de Premier League. “Ik ben niet op de beste manier vertrokken bij Barcelona, maar dat verhaal hou ik liever voor mezelf”, zei hij daar zelf nog over. In elk geval gooiden de ‘Villains’ 10 miljoen euro op tafel, waarna hij een jaar later met verlies werd doorverkocht aan Middlesbrough. Daar kwam hij dan toch aan de oppervlakte en in 2018 verkaste hij voor 20 miljoen euro naar het team waar hij intussen ploegmaat is van Rode Duivel Leander Dendoncker. Maar het had ook anders kunnen lopen.

Mijn training? Ik hef geen gewichten. Het is misschien moeilijk te geloven, maar het is genetisch Adama Traore

Zo onthulde Romain Saiss, een andere, Frans-Marrokaanse collega bij de Wolves, dat Traore in het verleden werd benaderd door enkele NFL-teams. “Ik weet nog dat ik Adama zei dat hij liep zoals een American Football-speler. Daarop vertelde hij me dat verschillende NFL-teams hem, toen hij nog bij Barcelona zat, probeerden te overtuigen om de overstap te maken. Ook zij zagen natuurlijk zijn fysieke capaciteiten. Misschien heeft hij thuis een verborgen fitnessruimte, maar tijdens de trainingen samen heb ik hem nooit gewichten zien heffen”, aldus Saiss.

Woorden die door de speler zelf, die tussen zijn tijd in Catalonië en die bij de Wolves een indrukwekkende fysieke transformatie onderging. “Mijn training? Ik hef geen gewichten. Het is misschien moeilijk te geloven, maar het is genetisch. Trainen doe ik natuurlijk wel, maar ik bouw gewoon heel snel spiermassa op”, aldus de krachtpatser tegenover La Sexta. En dat hebben de verdedigers in de Premier League intussen ook geweten. Hij liet dit seizoen een topsnelheid van 37 km/u optekenen en met zijn vier goals en evenveel assists heeft hij een flink aandeel in de knappe zevende plaats van de Wolves in de Premier League. ‘t Moet wel gezegd: daar waar het bij zijn vorige teams minder lukte, is hij bij zijn huidige team een perfecte match met het systeem van coach Nuno.

Die veelbelovende prestaties leverden hem in november ook een eerste oproep voor de Spaanse nationale ploeg op, maar een blessure gooide toen roet in het eten. Uitstel is geen afstel natuurlijk, en ook op clubniveau worden zijn verrichtingen met argusogen gevolgd door de topploegen. En zelfs als voormalig speler van Barcelona, mag Real straks gerust op de deur kloppen. “’Als ik de kans krijg naar Madrid te gaan, zal ik die met beide handen grijpen”, aldus de winger.

The monstrous transformation of Adama Traoré.



First picture was taken when he was at Barcelona. Mad. 😱💪 pic.twitter.com/PpA630a6Uu FutbolBible(@ FutbolBible) link