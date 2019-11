De hype groeit in Engeland: Youri Tielemans nu ook genomineerd als ‘Speler van de Maand oktober’ Kristof Terreur in Engeland

01 november 2019

12u28 0 Premier League Zijn dominantie zet hij nu ook om in nominaties en de cijfers. Na drie doelpunten op rij in oktober en enkele glansprestaties is Youri Tielemans (22) genomineerd voor de award van Speler van de Maand in de Premier League. De hype groeit.

Who gets your vote for October's #PL POTM?

EA SPORTS FIFA(@ EASPORTSFIFA) link

Zijn balans bij Leicester sinds de interlands tegen San Marino en Kazachstan: doelpunt tegen Burnley, doelpunt en assist tegen Southampton, doelpunt en assist tegen Burton dinsdag in de Carabao Cup. Zijn teller in 11 wedstrijden dit seizoen staat op 4 goals en 3 assists. Zijn start in de Premier League was niet helemaal overtuigend, maar de motor draait al een tijdje warm.

Bij de Rode Duivels brengt hij niet altijd hetzelfde, wegens spelend in een andere rol en andere types rondom hem. In Engeland noemen ze hem een koopje van 45 miljoen. Een middenvelder van wie niet wordt gesnapt dat hij nog bij Leicester zit en niet bij een van de zes topclubs. Wegens zijn rust aan de bal, zijn vista, zijn positiespel, zijn scorend vermogen en simpele passjes.

Reportage

Phil Neville, analist op Match of the Day en de bondscoach van de Engelse nationale vrouwenploeg, zette tien dagen geleden de toon. Op de BBC spaarde hij zijn lof niet. Neville: “Leicester mag beide handen kussen met een speler als Tielemans. Hij is jong, maar heeft enorm veel kwaliteiten. Een complete middenvelder: goeie techniek, goed schot en hij slaagt erin altijd op het juiste moment op de juiste plaats op te duiken. Hij past perfect in het systeem van Brendan Rodgers. Die veertig miljoen pond was eigenlijk een spotprijs.”

De uitstekende prestaties van Leicester in de Premier League – vorige week boekten ze de grootste uitzege ooit – hebben Tielemans nog meer in de spotlights gezet. Rechtenhouder Sky Sports zat met hem samen voor een uitgebreid interview ter voorbeschouwing van de match tegen Crystal Palace, zondag. Het wordt voor het Engelse publiek een kennismaking met mens en voetballer Tielemans. Ook enkele zondagskranten hebben een reportage over het Anderlecht-jeugdproduct ingepland.

De Premier League nomineerde Tielemans onder meer voor de Speler van de Maandtrofee, een prijs die maandelijks door een panel en fans wordt uitgereikt. Hij komt in aanmerking, samen met ploegmaat Jamie Vardy, Ilkay Gundogan (Man City), Jack Grealish (Aston Villa), Willian (Chelsea) en Dean Henderson (Sheffield United). Marouane Fellaini, Jan Vertonghen, Christian Benteke, Eden Hazard (2x) en Romelu Lukaku hebben het beeldje allemaal in huis staan. Kevin De Bruyne werd er verrassend genoeg nog nooit uitgepikt.

#lcfc's @Vardy7 and Youri Tielemans have been nominated for the EA Sports Player of the Month award! 🦊🦊



Leicester City(@ LCFC) link