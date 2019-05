De held van Tottenham, maar Pochettino dreigt weer met vertrek: “Het wordt tijd dat we onze fans de waarheid vertellen” GVS

11 mei 2019

13u01 0 Premier League Mauricio Pochettino loodste Tottenham na een spectaculaire comeback naar een eerste Champions Leaguefinale uit de clubgeschiedenis. Het begin van zoveel moois samen? Niet meteen. De coach dreigt er zelfs mee om andere oorden op te zoeken als de Spurs hun transferstrategieën niet aanpassen. “Het wordt tijd dat we onze fans de waarheid vertellen.”

De laatste twee transferperiodes gaf Tottenham geen cent uit. Uitgerekend Lucas Moura - die met een hattrick voor de finale van het kampioenenbal zorgde - was anderhalf jaar geleden de laatste aanwinst van de Londense club. Onhoudbaar, vindt coach Mauricio Pochettino, die niet voor het eerst een noodkreet slaakt.

Toen hij onlangs op een persconferentie gevraagd werd naar zijn toekomst, was de oefenmeester duidelijk. “Ik sta open voor alles”, zei Pochettino. “Maar waar ik niet open voor sta, is een nieuw hoofdstuk bij deze club zonder idee of zonder eerlijk te zijn naar de buitenwereld toe. We moeten stilaan realistisch zijn en de waarheid vertellen aan onze fans. Iedereen weet dat er dingen moeten veranderen.”

“Dat betekent niet per se dat we meer geld moeten uitgeven, wel dat er een duidelijker plan moet komen waar we de komende vijf à tien jaar naartoe moeten werken”, ging de ex-verdediger verder. “Want het is gewoon naïef om te denken dat wij op deze manier nog een keer de Champions Leaguefinale zullen halen of altijd bij de eerste vier zullen eindigen in de eigen competitie. We concurreren met Liverpool, Manchester City, Chelsea en Manchester United. Als je van ons hetzelfde verwacht als van die clubs, moet je mij ander gereedschap geven. Als dat niet gebeurt, zou het stom zijn om hier te blijven. Want het gaat gegarandeerd mis. Ik verwacht dat het vanaf juli anders zal zijn, maar het is aan grote baas Daniel Levy om te beslissen.”

Nog voor de return in de halve finale van het kampioenenbal, gaf de 47-jarige Argentijn te kennen dat hij bij CL-winst ernstig overweegt om andere oorden op te zoeken. “Dit mirakel herhalen in deze omstandigheden? Dat wordt moeilijk. Ik moet dus overwegen om iets anders te gaan doen in de toekomst”, klonk het bij BBC.

