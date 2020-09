De hand van Arteta: Arsenal wint makkelijk openingsmatch bij promovendus Fulham KTH

12 september 2020

15u22 0 Premier League De stempel van zijn trainer, gerijpt onder de vleugels van Pep Guardiola. Promovendus Fulham was misschien geen waardemeter, maar Arsenal geeft onder Mikel Arteta weer hoop.

Er begint er binnen tien dagen eentje aan een inhaalrace in de assistranking. Momenteel op één: Willian, 32 jaar, Braziliaan, Arsenal, 2 assists. Zo kom je binnen bij je nieuwe club. Willian, verliefd op Londen, ruilde na zeven seizoenen Chelsea transfervrij in voor de stadsrivaal. Op Fulham was hij de creatieve kracht van de Gunners. Stilaan op leeftijd, maar nog niet versleten. Een goeie voetballer is hij altijd geweest, ook op Stamford Bridge. Nuttig, vaak onderschat, maar niet altijd even constant.

Arsenal kwam tegen de promovendus amper in de problemen. Zelfs die paar scherpe voorzetten en rushes van Denis Odoi veranderden daar weinig aan. Na tien minuten stond Arsenal al op voorsprong. Uithaal van Willian, goal in de rebound van Lacazette. Willian trof de paal. Na rust had hij meer geluk. Gabriel, die andere Braziliaanse aanwinst, kopte bij zijn debuut raak. Van de verdediger, weggeplukt bij Lille, wordt veel verwacht.

De derde treffer was de mooiste van allemaal. Knappe crosspass van Willian - wie anders - voor het uur, heerlijke afwerking van Pierre-Emerick Aubameyang. Lekker met de rechter in de verste hoek. In 2020 was er geen straffere schutter in Engelse loondienst dan hij. Zwevend op een wolkje onder zijn trainer, Mikel Arteta. De overige 30 minuten waren overbodig.

Het zwakke Fulham is wellicht geen waardemeter, maar de hand van Arteta valt niet te ontkennen. Een straffere organisatie achterin, misschien wel de achilleshiel. En er wordt weer met vertrouwen vooruit gevoetbald.

In Engeland is het al enkele jaren een running gag bij de start van een nieuwe campagne: ‘dit seizoen zou wel eens dat van Arsenal kunnen worden’. Om dan faliekant te falen. Arteta geeft alvast meer hoop.

Afspraak binnen enkele weken.

