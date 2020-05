De grootste verrassing uit het Engelse voetbal: hoe zou het nog zijn met de kampioenenploeg van Leicester City? NVE

02 mei 2020

17u00 0 Premier League Een odd van 5000 tegen 1. Vier jaar geleden besliste Eden Hazard het titeldebat in de Premier League met een pareltje tegen Tottenham. Niet in het voordeel van Chelsea, wel van Leicester City. ‘The Foxes’ kroonden zich zowaar tot kampioen van Engeland, een volksfeest barstte los. Hoe zou het nog zijn met de jongens die het onmogelijke presteerden?

4 years ago today, the greatest achievement in team sport happened. Leicester City were crowned Premier League Champions.



I still can't fucking believe it. Leicester City. Premier League Champions. The biggest underdog story of all time. 🏆 pic.twitter.com/AAe01dQzIn FutbolBible(@ FutbolBible) link

Kasper Schmeichel (33 jaar)

De Deense doelman staat nog altijd tussen de palen bij Leicester, goed voor negen jaar dienst. Als zoon van United-legende Peter Schmeichel lag de lat enorm hoog, maar dat legde hem geen windeieren. Een betrouwbaar sluitstuk, met ondertussen al meer dan 300 caps.

Ritchie De Laet (31 jaar)

Jawel, ook Ritchie De Laet heeft een Premier League-medaille op zak. Hij kreeg dat seizoen zelfs twee medailles. In de eerste helft van het seizoen mocht de verdediger 12 keer opdraven voor Leicester, alvorens in januari op uitleenbeurt naar tweedeklasser Middlesbrough te vertrekken. Daar eindigde hij tweede, goed voor promotie. Na passages bij Aston Villa en Melbourne City - waar hij geregeld in de spits speelde - komt hij nu terug uit voor zijn eerste profclub, Antwerp.

Danny Simpson (33 jaar)

De vaste rechtsachter in het kampioenenjaar. De Engelsman speelde tot vorig jaar bij Leicester, maar na vijf jaar dienst trok hij er de deur achter zich dicht. Hij komt momenteel uit voor tweedeklasser Huddersfield Town.

Wes Morgan (36 jaar)

De onbetwiste aanvoerder. De stevige Jamaicaan was vaak de rots in de branding centraal vanachter. Hij scoorde twee cruciale goals in het titeljaar. Morgan staat nog altijd op de loonlijst van de ‘Foxes, al kwam hij dit seizoen minder in actie vanwege de jongere concurrenten Söyüncü en Evans. Zijn invloed naast het veld, met al zijn ervaring, kan echter niet worden onderschat.

Robert Huth (35 jaar)

De vaste pion naast Morgen centraal achterin. Huth nam afscheid van Leicester in 2018 na een aanslepende blessure. De grote Duitser trainde nog een tijdje bij ex-club Stoke City, maar in januari van vorig jaar besloot hij zijn schoenen aan de haak te hangen. Ondertussen is hij actief in de staf van de Duitse U21.

Marcin Wasilewski (39 jaar)

Anderlecht-fans, en de aanvallers die hem moesten bekampen, zullen hem nooit vergeten. Marcin Wasilewski. De man met het Anderlecht-logo op de kuit getatoeëerd speelde vier jaar bij Leicester. In 2017 keerde hij terug naar zijn thuisland. In juni wordt de beenharde verdediger 40, maar hij is nog steeds actief voor Wisla Kraków.

Christian Fuchs (34 jaar)

Een vertrouwd gezicht in het King Power Stadion. De Oostenrijker is aan zijn vijfde seizoen toe bij Leicester, al zit hij dit seizoen wel op de bank. Jeugdproduct Ben Chilwell is de vaste linksachter dit seizoen. Fuchs kondigde al aan dat hij na zijn avontuur richting Amerika trekt, waar zijn familie woont. Wanneer dat zal zijn is nog niet duidelijk, al loopt zijn contract deze zomer af.

Danny Drinkwater (30 jaar)

Danny Drinkwater speelde misschien wel het beste seizoen van zijn leven in het titeljaar. De middenvelder zag zijn mooi seizoen beloond met een nieuw contract. In 2017 kwam Chelsea aankloppen, hij trok naar de ‘Blues’ voor ongeveer 40 miljoen euro. Sindsdien is het steil bergaf gegaan voor Drinkwater. Ook een passage bij Burnley draaide uit op een sisser. Momenteel is hij op uitleenbasis actief bij degradatiekandidaat Aston Villa.

N’Golo Kante (29 jaar)

Dé cruciale pion op het middenveld van coach Ranieri. De kleine Franse middenvelder voetbalde uit een zetel en maakte alle gevaar onschadelijk. Hij zag het beloond met een toptransfer naar Chelsea, waar hij opnieuw de titel pakte. Hij werd ook uitgeroepen tot speler van het jaar. Kanté is uitgegroeid tot één van ‘s werelds beste verdedigende middenvelders. In 2018 won hij met Frankrijk het WK.

Andy King (31 jaar)

Een echte clubspeler. King is met 15 jaar op de teller de langst dienende speler van Leicester. De afgelopen seizoenen werd hij wel telkens uitgeleend, aan Swansea, Derby, Rangers en nu Huddersfield. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af.

Gokhan Inler (35 jaar)

Inler werd gehaald als de nieuwe sleutelpion in het middenveld. Hij wist echter nooit de concurrentiestrijd te winnen van Kanté en Drinkwater. Na dat seizoen trok Inler naar Turkije, waar hij voor achtereenvolgens voor Besiktas en Basaksehir uitkwam. Daar speelt de Zwitser nog steeds.

Marc Albrighton (30 jaar)

Albrighton was de speler met het meeste aantal wedstrijden op de teller in het titeljaar. Hij is toe aan zijn zesde seizoen bij Leicester City, al moet hij het de laatste jaren met minder speeltijd doen, mede door de concurrentie van youngsters Harvey Barnes en Ayoze Perez.

Riyad Mahrez (29 jaar)

De Algerijnse tovenaar. Hij had met zijn doelpunten, assists en spectaculaire dribbels een groot aandeel in het succes. Hij bleef tegen de verwachtingen in bij Leicester City, om in 2018 uiteindelijk toch naar Manchester City te vertrekken voor een bedrag van 68 miljoen euro. Daar maakt hij samen met onder meer Kevin De Bruyne al twee seizoenen het mooie weer. Hij mocht afgelopen jaar een nieuwe titel op zijn palmares bijschrijven.

Jeffrey Schlupp (27 jaar)

De joker van Ranieri. Schlupp kon op zo wat elke positie uit de voeten. Een half jaar na de titelviering vertrok hij naar Crystal Palace, waar hij een vaste waarde is. De Ghanees speelde er de afgelopen jaren op linsachter, op de flanken en zelfs centraal op het middenveld.

Demarai Gray (23 jaar)

Demarai Gray werd aanzien als één van de grote talenten in de selectie van Leicester. Hij werd pas halverwege het seizoen binnengehaald, maar haalde toch nog redelijk wat speelminuten. De momenteel 23-jarige flankspeler wisselt plekjes in de basis en op de bank af dit seizoen.

Jamie Vardy (33 jaar)

Jamie Vardy is having a party. Een fenomeen, de Engelse goaltjesdief. Sinds zijn topjaar, waarin hij in 11 opeenvolgende wedstrijden scoorde, was hij elk jaar goed voor een karrenvracht aan doelpunten. Ook dit seizoen had hij er al 19 op de teller voor Leicester.

Shinji Okazaki (34 jaar)

Okazaki stond vaak in de schaduw van Vardy in de spits, maar ook de Japanner had een voet in het succes. Vorige zomer werd hij na vier jaar dienst verkocht aan Malaga. Door financiële problemen kwam hij daar echter nooit in actie. Hij vertrok meteen naar de Spaanse tweedeklasser Huesca, waar hij met acht doelpunten een meer dan behoorlijk seizoen speelde tot dusver.

Leonardo Ulloa (33 jaar)

Ulloa moest het voornamelijk doen met invalbeurten. De Argentijn bleef tot 2018 bij Leicester. Via het Mexicaanse Pachuca belandde hij net als Okazaki in de Spaanse tweede klasse, bij Rayo Vallecano.

Het puntenverlies van Tottenham leverde Leicester de titel op:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Op drie blikjes energiedrank, een espresso en een omelet is Jamie Vardy na Messi de strafste schutter in 2019

Rodgers doet Leicester-fans opnieuw dromen: na sprookje van 2016 nog eens Champions League?