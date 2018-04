De grootste vergissing van Mourinho? De Bruyne bekent: "Ik sprak maar twee keer met hem" Kristof Terreur in Engeland

06 april 2018

09u13

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Ieder interview dezelfde vragen. Voor de BBC Premier League Football Show ging ex-speler Jermain Jenas om de tafel met Kevin De Bruyne. Om er te praten over Manchester City, over de titelmatch tegen Man United morgen, over Pep Guardiola, maar ook over J osé Mourinho. De Bruyne: "Hij was afstandelijk. Ik sprak maar twee keer echt met hem. Toen ik naar Dortmund wilde in de zomer. En tijdens een tweede meeting zei ik hem: het is beter voor mij dat je me laat gaan." " Je bent een goeie speler", probeerde Mourinho nog , "blijf hier!" Een smeekbede die het ene oor in, het andere uit ging. Na maanden van frustraties en loze beloftes drukte De Bruyne een vertrek bij Chelsea door. Reconstructie van een 'vergissing' die een toptrainer achtervolgt.

Ze schudden mekaar morgen gewoon sportief de hand. Vier ongemakkelijke maanden, vier jaar geleden bij Chelsea, hebben nauwelijks sporen achtergelaten. De Bruyne kent geen wrok - niet de aard van het beestje. En beiden zijn er beter van geworden. José Mourinho zette een nieuwe Engelse titel bij op zijn palmares en heeft ondertussen zijn droomjob - Man United was sinds het afscheid van Sir Alex Ferguson altijd zijn geprefereerde bestemming. De Bruyne heeft bij de buren van Manchester City een trainer gevonden met wie hij een voetbalfilosofie deelt, is er bezig de laatste stap richting wereldtop te zetten en kan morgen zijn eerste titel in Engeland vieren, nota bene tegen het Man United van Mourinho. Vandaar dat de BBC met een van de smaakmakers van het seizoen nog eens terug wilde komen op die mislukte samenwerking.

Klopp

De kiem daarvoor wordt gelegd in het voorjaar van 2013. De Bruyne, door Chelsea bij Werder Bremen gestald, presteert op een hoog niveau. Het is andere Duitse clubs niet ontgaan. Niet het minst Borussia Dortmund, nummer twee in de Bundesliga. Toenmalig trainer Jürgen Klopp is gek van De Bruyne. Hij vrijt hem op: hij belt hem, hij sms't hem en er ligt een contract van vijf jaar klaar. De Bruyne: "Ik was rond met Dortmund. Klopp wilde me er absoluut bij. Hij belde me op: 'Jij bent mijn nummer één.' Mijn buikgevoel vertelde me dat ik die kans niet mocht laten liggen." Bij Chelsea denken ze daar anders over. Na een teleurstellend seizoen, met de Europa League als troostprijs, heeft de Engelse club José Mourinho teruggehaald. Met grote ambities en dure wensen. 'The Special One' krijgt echter niet wie hij wil. Pogingen om Lewandowski bij Dortmund weg te plukken, draaien op niets uit. En Roman Abramovich is niet zinnens 35 miljoen neer te tellen voor Matic, enkele jaren eerder doorgestuurd op Stamford Bridge. Mourinho beslist daarop met tegenzin de heropbouw te starten met de spelers die er zijn. Eén voor één belt hij hen op. Ook De Bruyne. "Hij vertelde me dat ik moest blijven en dat ik wel kansen zou krijgen", zei De Bruyne. De Rode Duivel pruttelt ook niet tegen. Hij aanvaardt de beslissing en voert geen oorlog.

⚽️ The Premier League Show ⚽️



📺 Flick over to @BBCTwo now! pic.twitter.com/YBRvfjYyZW BBC Sport(@ BBCSport) link

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN