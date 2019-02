De fantastische week van Jan Vertonghen: “Vandereycken zou trots zijn geweest” Kristof Terreur in Engeland

15 februari 2019

17u30

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League “Slapen!” Jan Vertonghen (31) wist woensdagnacht wat gedaan. De Spursheld slofte op zijn slippers Wembley uit. Afgepeigerd maar overgelukkig na zijn meest opmerkelijke prestatie ooit in de Champions League. “Dit is voor mezelf toch wel een hoogtepunt.” Als eerste Belg ooit werd hij vandaag verkozen tot Speler van de Week. Uw krant sprak in Londen met Vertonghen.

Hij was zó gelukkig. Zó trots. En verbergen deed hij dat alles behalve. Vertonghen straalde in de catacomben van Wembley. Tottenhams held op Nike-slippers met zijn rugnummer vijf. Honderduit pratend. Lachend. Twinkel in de ogen. Het opperste genot. Een Vertonghen zoals we hem, in zeven seizoenen in Engeland, zelden hebben gezien. Zijn lichaamstaal behoeft doorgaans geen vertaler. Man van oprechte emoties, maar woensdagnacht zat hij met zijn hoofd ergens in de wolken. On a champagne supernova in the sky.

👊 @JanVertonghen has been voted #UCL Player of the Week! 👏#COYS pic.twitter.com/iwnsZaAWCc Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN