Dé Engelse titelkandidaat: Liverpool vernedert zwak Arsenal in topper, Firmino grote man met drie goals TLB

29 december 2018

20u00 1 Liverpool LIV LIV 5 einde 1 ARS ARS Arsenal Premier League En of er dit seizoen flink rekening moet worden gehouden met het Liverpool van Jurgen Klopp. Dat bewezen de ploegmaats van Simon Mignolet en Divock Origi, beiden de hele match op de bank, andermaal in de topper tegen Arsenal. De fiere Engelse leider haalde stevig uit tegen de Gunners. Het werd 5-1 na goals van Maitland-Niles, Firmino (3x), Mané en Salah. In de rangschikking hebben de Reds op dit moment een voorsprong van negen punten op Tottenham, dat eerder vanavond verloor tegen Wolverhampton. Morgen kan Manchester City (dat naar Southampton trekt, red.) wel nog tot op zeven punten naderen.

Vlak nadat Arsenal op voorsprong was gekomen via Ainsley Maitland-Niles, reageerde Firmino attent na slordig wegwerken van Lichtsteiner en de Braziliaan kon de gelijkmaker voorbij Leno werken. En daar bleeg het niet bij. Amper negentig seconden later was Firmino opnieuw trefzeker na een weergaloze solo door de Arsenal-defensie.

Het ging daarna van kwaad tot erger voor de ploeg van Unai Emery. Verdedigend was Arsenal enorm kwetsbaar en dat werd vooral bij de 3-1 pijnlijk duidelijk. Met een lange bal werd de defensie volledig uiteen gereten, waarna Sadio Mané op aangeven van een andere uitblinker, Mo Salah, eenvoudig kon binnentikken. Op slag van rust was het vervolgens Salah zelf die een penalty versierde én benutte.

In 90 seconden een achterstand ombuigen in een voorsprong? Bel Firmino 📞👌🏻 pic.twitter.com/t5vmOWogPi Play Sports(@ playsports) link

In de tweede helft bleef Liverpool de aanval zoeken, maar stuitte het meermalen op Leno. Na een uur spelen kreeg Liverpool dan nog een buitenkansje nadat Kolasinac een onnodige duwfout maakte op Lovren en scheidsrechter Michael Oliver Liverpool andermaal een penalty toekende. Firmino zette de strafschop om en tekende zo voor zijn hattrick en de eindstand (5-1).

Met de winst op Arsenal is de eerste belangrijke horde genomen. Op 3 januari wacht voor Liverpool nog het duel met Manchester City. De voorsprong op de huidige nummer drie van de Premier League is tien punten, maar de ploeg van Pep Guardiola komt morgen nog in actie tegen Southampton. Het verschil met Tottenham Hotspur is negen punten. De Londenaren gingen vandaag met 1-3 onderuit tegen promovendus Wolverhampton. Arsenal blijft vijfde met 38 punten, maar kan morgen Chelsea zien uitlopen én Manchester United zien inlopen.

Some early #NYE fireworks courtesy of Bobby Firmino!🔥💥🎇🧨 #happynewyear #topoftheleague pic.twitter.com/2TTm9NEn7c Simon Mignolet(@ SMignolet) link