De commandeur van Chelsea: Eden Hazard beleeft strafste start ooit en schittert met hattrick

15 september 2018

16u40

Bron: HLNinEngeland 21 Chelsea CHE CHE 4 einde 1 CAR CAR Cardiff City Premier League Hij geniet. Van het leven en van het voetbal onder Maurizio Sarri. Voorlopig resultaat: een nooit eerder zo efficiënte start voor Eden Hazard. Drie basisplaatsen in de Premier League, vijf goals, twee assists. Bij Chelsea is Hazard meer dan ooit de Commandeur. Tegen Cardiff maakte hij een hattrick. Zijn eerste sinds 2014.

Deze week kreeg Hazard (27) een eretitel van de Waalse regering: Commandeur voor de Waalse verdienste. Ook bij Chelsea lonkt hij stilaan naar een plaats in de Hall of Fame. Beste en populairste speler was hij al, maar met zijn knalstart heeft hij nog meer zieltjes gewonnen. Entertainer. Tegen laagvlieger Cardiff gooide Stamford Bridge zich opnieuw aan de voeten van zijn commandeur met de voeten. Charmante jongen zonder streken. Zijn mister naturel. Zou het toeval zijn dat geen enkele Belg ter wereld zoveel volgers heeft op sociale media - ruim 25 miljoen? Aanbeden van Afrika tot in Amerika. Meest bekroonde landgenoot ooit ook in het buitenland - wanneer volgt Vlaanderen trouwens?

Een voorbereiding heeft Hazard amper in de benen, maar veel moeite lijkt het niet te kosten. Hij beleeft, ook volgens de statistieken, zijn beste seizoensstart bij Chelsea. De aanvoerder van de Rode Duivels was al in elke wedstrijd beslissend. Als invaller pikte hij tegen Huddersfield en Arsenal een assist mee, tegen Newcastle opende hij de score vanop de stip, tegen Bournemouth zette hij de eindstand op het scorebord en vanmiddag legde hij er tegen Cardiff drie in het mandje. Vijf wedstrijden - goed voor 313 minuten -, twee invalbeurten, drie basisplaatsen, vijf goals, twee assists. Zijn beste rijtje ooit bij The Blues. Hij is beslissend om de 45 minuten.

Le Commandeur👑



Eden Hazard for Chelsea and Belgium in 2018-19



⏱ 7 games

⚽️ 7 goals

🅰️ 3 assists



Never so clinical. Involved in a goal every 45 mins. 🔥#cfc pic.twitter.com/gTzROnSjGN Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Ondanks zijn gemiste transfer naar Real Madrid amuseert Hazard zich bij Chelsea. Hebben we met eigen ogen al meermaals vastgesteld. Hazard is niet het type mens met een barometerhumeur. Ongeacht temperatuur, wolkendek of luchtdruk, in zijn hart schijnt de zon. Zijn dag begint doorgaans met een lach. Een luide.Met Maurizio Sarri speelt hij voor het eerst in zes seizoenen onder een trainer die aanvallend voetbal predikt en zijn spelers ook naast het veld voldoende vrijheid geeft. Een regime dat Hazard wel kan smaken. Hij geniet. Plezier als zijn motor. Iets waar Maurizio Sarri slim op in speelt. Het vogeltje wappert met de vleugels. Hij hangt niet meer, gevangen in een tactische kooitje. “Ik hou ervan om de bal te hebben”, vertelde Hazard ons twee weken geleden. “Niet op de eigen helft, maar wel in de laatste 30 meter. Ik hou van het voetbal dat we nu spelen. Het is helemaal anders dan onder Antonio Conte of José Mourinho. We hebben vaker de bal. Niet slecht. Ik voel me gewoon goed. En dat zie je op het veld.”

Roberto Martínez merkte het vorige week nog op. Le nouveau Hazard est arrivé. De honger is groter. “Eden trekt de lijn door vanop het WK - hij is op een punt gekomen in zijn carrière waarbij elke match belangrijk is voor hem”, aldus Roberto Martínez. De bondscoach is van mening dat de Wereldbeker wel degelijk een breuklijn is in de carrière van Hazard. “Hij heeft die maturiteit bereikt waardoor hij nu elke uitdaging aan gaat. Ken je zijn statistieken? De cijfers zeggen alles over de impact van Eden in het veld.” 28 beslissende acties in de laatste 27 interlands, 14 goals en 14 assists. En bij Chelsea dit seizoen dus elke match. Tegen Cardiff dreef hij, geassisteerd door Giroud, zijn cijfers nog op. Hij volmaakte zijn hattrick vanop de stip. Zijn eerste in de Premier League sinds februari 2014 tegen Newcastle.

Het laatste woord is voor Maurizio Sarri: “Ik vond Hazard al een van de beste spelers in Europa, maar misschien moet ik mijn mening bijstellen. Misschien is hij wel de beste, maar hij kan nog beter. Hij verspeelt nog te veel energie op 60 meter van het doel. Als hij hoger kan spelen, denk ik dat hij 30 tot 35 goals per seizoen moet kunnen maken.” In zijn carrière van 11 jaar overschreed Hazard slechts een keer de kaap van 20 goals per seizoen.

Aan het handje van Hazard nam Chelsea een vlekkeloze start: 15 op 15.