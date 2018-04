De comeback die niemand zag aankomen: Paul Pogba verbrodt het kampioenenfeest van Man City Kristof Terreur in Manchester

07 april 2018

20u23

Bron: HLNinEngeland 27 Premier League Een ommekeer die niemand zag komen aan de rust. Manchester City danste in polonaise achter zijn scorende aanvoerder, Vincent Kompany: follow the leader, leader (2-0). Maar dan. Om zijn hals hangt doorgaans een ketting met de initialen PP. Paul Pogba. Vanavond ook die voor ‘party pooper’, de feest-bederver. Met twee goals in 97 seconden stelde Pogba de kampioensviering met minstens zeven dagen uit. Smalling bezorgde Man United na defensief geklungel de voorsprong: 2-3. Potjes kookten daarna over. Atkinson zag een flagrante penalty op Agüero niet. Frustraties. Knotsgekke match.

En plots snoeren @paulpogba en @ChrisSmalling op 15 minuten tijd alle mondjes in het Etihad Stadium... 🤫🙊 pic.twitter.com/KaWlK8qLf8 Play Sports(@ playsports) link

Twee helften, twee gezichten. De eerste droeg die van Vincent Kompany. Elke vezel van zijn lichaam genoot ervan. Dolleman. Kompany drijft op koppigheid. Masochist. “Ik haal plezier uit de tegenkantingen in het leven: ik kick erop”, vertelde hij ons onlangs. “Hoe slecht het ook gaat, ik heb altijd zo in mekaar gestoken. De verkeerde man om tegen te wedden.” Vince the Prince, koning van de comebacks. Het type dat zijn troon niet zomaar afgeeft. Geil naar glorie. Eenenveertig keer afgeschreven, eenenveertig keer teruggekeerd. Een toonbeeld van wilskracht – lacht u maar om zijn broze pezen. Na zijn doelpunt in de League Cupfinale leek hij tegen een ontiegelijk zwak Man United het titelfeest opgang te fluiten. Een polonaise. Follow the leader, leader. Een krachtige kopslag na het slechtere dekwerk van Chris Smalling. Een doelpunt dat herinneringen opriep aan die andere kopbalgoal. Eentje van 30 april 2012. Ook toen moest Smalling het afleggen. De iconische foto van die kopbal hangt nog in de catacomben van het Etihad Stadion. Een herinnering aan de titelstrijd van 2012 – de eerste in 45 jaar toen. Gundogan verdubbelde de score. Kurken knalden net niet - Sterling verkwanselde twee open mogelijkheden. Toch: de champagne stond klaar.

KONING KOMPANY 💪👑 @VincentKompany pic.twitter.com/0tzcxqjsdu Play Sports(@ playsports) link

Toen kwam het moment van PP. De party pooper. Spil van een moddergevecht tussen Pep Guardiola en zaakwaarnemer Mino Raiola in aanloop naar de derby. De Nederlander zou Pogba, ongelukkig onder het Mourinhoregime, deze winter hebben aangeboden. Zijn carroussel moet blijven draaien, de portefeuille gevuld uiteraard. Paul Pogba kreeg kritiek wegens zijn matig seizoen - terecht: vaak was hij meer merk dan voetballer. Er werd geklaagd om zijn opvallende blauwe haardos. De kleuren van City, maar eigenlijk had hij die laten verven bij de Franse nationale ploeg, Les Bleus. Zijn eerste helft was een draak, naar het beeld van United. Koren op de molen van zijn criticasters. Met twee goals in 97 seconden snoerde PP iedereen de mond. Moet gezegd: Kompany en co. hielpen een handje. Bibberverdediging, ook met onze landgenoot als leider. Chris Smalling profiteerde op een vrijschop van de zoneverdediging van City. In de rug van Kompany holde hij weg een kopte hij raak. Rechtzetting voor die fout in de eerste helft. Een ongelooflijke comeback van Man United. Voor zijn bank bleef Jose Mourinho ijzigkalm. Ook hij is het type dat graag feestjes verknald. Genre-horrorclown. Zouden ze bij Man City al met hun hoofd bij de Champions Leagueconfrontatie met Liverpool hebben gezeten? Die onmogelijke opdracht.

Guardiola gooide Kevin De Bruyne er nog in. De Rode Duivel had rust gekregen met het oog op dinsdag. Zijn pass lag aan de basis van een incident, waar ze bij City nog een tijdje over zullen jammeren. De bal belandde bij Agüero. Young kwam er wild ingevlogen. Zijn voet likte het leer, maar nam vooral Agüero mee. Een strafschop, maar ref Atkinson hapte niet. Potjes begonnen te borrelen. Fernandinho raakte Lingard. Op het middenveld gingen spelers in de clinch. Kompany probeerde de vrede te bewaren. Sinds de tumultueuze heenmatch, het befaamde melkincident in de tunnel na te luide muziek in de City-kleedkamer en een daaropvolgende knokpartij, staan er nog enkele rekening open. De Gea veegde met een geweldige reflex nog een kopbal onder de lat weg en Sterling trof de paal. Het geluk van City was op. Weekje langer wachten op de titel tot jolijt van de vierende stadsrivaal.

Tot slot: welke muziek zou eruit de bezoekende kleedkamer hebben gegalmd. De pompende hiphopbeats van Paul P en Romelu Lukaku, die slechts een voetnoot was in deze match?