De charme van Eden Hazard: lof van Jose Mourinho en anonieme fan betaalt 8.000 euro voor speciaal spandoek Kristof Terreur in Engeland

20 oktober 2018

08u20

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Vredespijp na een oorlogje dat enkel op papier plaatsvond. José Mourinho bezong gisteren de lof van Eden Hazard, speler die er destijds bij Chelsea van werd verdacht een mes in zijn rug te hebben geplant. The Special One: "I think that he's a nice kid. Hij was een goeie jongen onder mij, maar nu is hij een goeie man."

José Mourinho is geen lezer van HLN Sport. En Nederlands behoort niet tot het kransje talen dat de voormalige tolk spreekt. Toch had de tamtam zijn werk gedaan. Mourinho weet doorgaans wat er over hem gezegd en geschreven wordt. Zo ook de lieve woorden van Eden Hazard in het weekendinterview op pagina 13 in deze krant, zeven dagen geleden: "Het laatste seizoen onder Mourinho was niet prettig meer, maar als je me nu een trainer vraagt met wie ik nog eens wil werken, dan zeg ik: Mourinho." Met een inkijk in zijn manier van werken. Hazards pleidooi voor mens en trainer kreeg veel weerklank over het Kanaal. Mourinho verkoopt. Bovendien hadden de Engelse media dat niet verwacht van Hazard, destijds in de tabloids onterecht gecast als notoir Mourinhohater. Media, in Engeland nog meer dan elders, teren op conflicten en halve waarheden. Van quotes en verhalen die de andere in een slecht daglicht kunnen plaatsen. Nochtans is Hazard geen man van ruzies. De onmogelijke band tussen een zachte romanticus en de meedogenloze pragmaticus was de slechtste nog niet. Ze hebben wel eens woorden gehad. En Hazard is wel eens in elkaar gedoken wanneer een razende Mourinho hem voor de groep met woorden executeerde - 'Eden, do you want to kill me?' Veel is daar echter niet van blijven plakken. Is Hazard te veel mens voor. Mourinho gisteren over Hazard: "Wij hebben altijd een goeie relatie gehad. We werden samen kampioen. Hij kroonde zich voor het eerst tot beste speler in de Premier League. Ik denk dat er alleen maar mooie herinneringen zijn. Als de gevoelens goed zitten, zeg je lieve zaken over mekaar. Als het niet goed zat, zeg je zulke zaken niet."

"Graag bij Man United"

Daar zijn voorbeelden van. Na het ontslag van Mourinho, in december 2015, stuurde Hazard Mourinho een verontschuldigende sms. Iets als: 'Vorig seizoen hebben we samen successen beleefd, maar dit jaar draaide het niet zoals we wilden. Ik voel me zelfs een beetje schuldig. Ik was niet de speler die ik vorig seizoen was, die Speler van het Jaar." Het antwoord van Mourinho was evenzeer tactvol. Hij bedankte Hazard voor de samenwerking, wenste hem het beste in zijn carriere en voegde er aan toe: 'good luck with your lovely little family'. Succes met je geweldige gezinnetje. Als voetballer mocht Hazard dan niet de krijger zijn geweest die Mourinho voor ogen had, de mens wist hij wel enorm te appreciëren.

Ook gisteren zwaaide Mourinho met lof. "De geschiedenis vertelt je dat wanneer Hazard de beste in de Premier League is, Chelsea kampioen wordt. Het gebeurde onder mij. Het gebeurde onder Antonio. Dit seizoen is hij, tot nu toe, met voorsprong de beste. Chelsea staat mee aan de leiding omdat hij het type is dat een groot verschil kan maken. Ik zou hem graag bij Man United hebben, maar Chelsea wordt geleid door intelligente en ervaren mensen. Ze gaan hem nooit aan ons verkopen."

Fans pakken uit met speciale banner

Ook de supporters van Chelsea roeren zich in het charmeoffensief om Eden Hazard langer bij Chelsea te houden. Een supporter, die anoniem wil blijven, deed een donatie van 8.000 euro om een speciale banner van onze landgenoot te laten maken. Met een afbeelding van Hazard glijdend op de knieen - een van de verschillende manieren waarop hij een doelpunt viert. Het grote spandoek wordt vandaag voor het eerst getoond in the Lower Matthew Harding Stand en krijgt straks een vaste plaats op Stamford Bridge. Die zal worden vergezeld van de tekst en massaal gezang: “Eden Hazard, we want you to stay”, “Eden Hazard, we willen dat je blijft”. Hazard flirt al een tijdje met Real Madrid, maar de fans zien hun lieveling liever niet gaan. Ze hopen dat hij tot het eind van zijn carriere blijft. Iets wat Hazard zelf niet uitsluit.