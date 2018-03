De Bruyne vijzelt na nieuwe masterclass in passing statistiek nog wat op en kan volgende week titel pakken in derby tegen Man United Hans Op de Beeck

31 maart 2018

21u01 0 Premier League Manchester City onderstreepte nog maar eens wie dit seizoen de beste is. Daarbij vrolijk de records aan diggelen slaand. In Goodison Park van het arme Everton was het middenveld van Guardiola oppermachtig: Fernandinho-De Bruyne-Silva gooiden nog maar eens hoge ogen. Vooral de assistmeter van de Rode Duivel wordt er steeds indrukwekkender op.

Het balbezit tot kunst verheven, het dada van Pep Guardiola bewijst nu ook zijn nut over het Kanaal. Zo noteerden de Citizens maar liefst 83% balbezit, dat is een record in de Premier League buitenshuis. Exponent van dat balbezit was Fernandinho: de Braziliaanse regulator op het middenveld liet maar liefst 187 baltoetsen optekenen. Niemand die ooit beter deed in de Engelse topcompetitie. Ook De Bruyne maakte van het nieuwste uitje gebruik om zijn statistieken op te vijzelen. Zeker niet de beste op het veld, wel weer geregeld met heerlijke baltoetsen.

42 - Since the start of the 2015-16 campaign, Kevin De Bruyne has provided 42 assists in the Premier League, more than any other player in the Big 5 European leagues. Expected. OptaJoe(@ OptaJoe) link

62 – Man City’s Fernandinho (62) and Kevin De Bruyne (61) each completed more passes in the first half than the entire Everton side combined (59). Controlled. OptaJoe(@ OptaJoe) link

De Bruyne nam de loepzuivere assist voor de 0-2 voor zijn rekening. Zijn 15de in de Premier League dit seizoen, zijn 20ste in alle competities. Sinds 2015-2016, het seizoen dat hij zijn intrede maakte bij Manchester City, heeft KDB al 42 assists in de competitie achter zijn naam. In de vijf Europese topcompetities (La Liga, Serie A, Premier League, Bundesliga en Ligue 1) doet niemand beter. Gaan we terug naar het seizoen 2012-2013, toen hij door Chelsea werd uitgeleend aan Werder Bremen, zit hij aan 78 stuks. Dat zijn er even veel dan Lionel Messi - alleen zet de Argentijn daar ook wel 205 goals tegenover. De Bruyne nam bij Everton ook in totaal 132 passes voor zijn rekening, ondanks dat hij 13 minuten voor affluiten mocht gaan rusten. (lees hieronder verder)

Kevin De Bruyne’s 7 goals and 14 assists so far this season! 🔥⚽️



Outstanding footballer! 🔥 pic.twitter.com/82XiCxxi1Q The Sheikh of Manchester💰(@ TheSheikhMCFC) link

Vincent Kompany speelde de hele partij, maar werd ook vandaag nauwelijks getest. Na nog geen kwartier stond het al 0-2. In minuut vier knalde Sané -wat een toptalent, deze Duitser- in één tijd een voorzet van David Silva binnen, snel daarna kopte Jesus raak na vliegensvlug counterwerk van Sané en De Bruyne. Nog voor de pauze konden de boeken helemaal dicht, toen Sterling een tweede assist van Silva binnenwerkte. Drie schoten tussen de palen, drie goals: Man City is dit seizoen ook dikwijls bijzonder efficiënt.

Hiervoor werd de term "vol op de slof" uitgevonden! 💣🎯 @LeroySane19 pic.twitter.com/H3d8Fx1B9V Play Sports(@ playsports) link

De Congolees Bolasie scoorde tegen, maar dat maakte de avond van Everton er niet minder pijnlijk op. Volgende week kan Man City de titel pakken. Dan moet het wel de stadsderby in het eigen Etihad Stadium tegen United winnen. Niemand beter dan Vincent Kompany die weet hoe gevoelig dat ligt. Zo zegt de kapitein van Man City: "Ik woon al lang genoeg in Manchester om te weten hoe zwaar deze derby weegt voor de supporters van beide teams. Ik hoop op een gepeperde partij!"

A touch of Dinho. Fernandinho got 187 touches today. A new Premier League record. Ilkay Gundogan had 181 against Chelsea in March. Santi Cazorla got 178 during Arsenal vs Sunderland in 2015. #mcfc pic.twitter.com/AJNY5UvEsX Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Een pijnlijke avond beleefde Wayne Rooney. Het Engelse icoon werd op een gegeven moment in luttele seconden tijd eerst een panna gezet door Sané, waarna De Bruyne hem de bal over het hoofd speelde. Even voor het uur werd Rooney maar naar de kant gehaald door Sam Allardyce. Genoeg achter een ongrijpbare bal gehold.

Leroy Sane and Kevin De Bruyne taking the piss out of Rooney... pic.twitter.com/zzGEDtTPF9 Chris Davie(@ cdavie17) link