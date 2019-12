De Bruyne versus Tielemans: het duel der strategen en meest bepalende Belgen in Premier League Kristof Terreur in Engeland

21 december 2019

10u01 0 Premier League Beiden zijn het verlengstuk van hun trainer. Strategen die voor orde zorgen en de lijnen uitzetten. Leiders op hun manier. Man City - Leicester van zaterdag is ook een beetje Kevin De Bruyne vs Kevin De Bruyne Light - Youri Tielemans. Twee meest bepalende Belgen in de Premier League.

Pep Guardiola heeft wel vaker van die momenten. Na een wedstrijd feliciteert hij af en toe uitgebreid spelers van de tegenstander waarin hij potentieel ziet - soms op een wel erg onorthodoxe manier. Was niet anders na Man City - Leicester City, in mei 2019. U weet wel, die match waarin Vincent Kompany met de mooiste goal in zijn loopbaan maakte en zijn club zo op weg zette naar een vierde Premier Leaguetitel.

Plots stond hij daar. Tussen een breeduit lachende Youri Tielemans en Kompany, Duivels en ketjes onder mekaar. “He is some player”, hoorde je de - toen nog - aanvoerder van Manchester City tegen zijn trainer zeggen. “Wat een speler!” Guardiola stemde in en feliciteerde Tielemans. Met enkele gemeende woorden erachter na.

De Duivel is het type-voetballer zoals hij ze graag ziet: verfijnde techniek, passeur, goeie trap, zin voor verantwoordelijkheid. De Engelse pers, zijnde de Engelse pers, katapulteerde Tielemans na de korte woordenwisseling meteen tot een van de toptargets van Man City. Tielemans: “Overdreven. Ik stond met Vince te praten, toen Guardiola plots naast ons stond. We hebben wat woorden gewisseld, maar ‘t was niets speciaals.” Pep wist toen al: Tielemans moet nog groeien.

Vertaler

Op zijn 22ste is hij de jongste speler in Leicesters ‘leidersgroep van zes’ met onder anderen Kasper Schmeichel en Jamie Vardy. Op het veld is hij het verlengstuk en eerste aanspreekpunt van coach Brendan Rodgers. De man die wordt geroepen als er tactisch moet worden bijgestuurd en die ideeën ook overbrengt en uitlegt. De man die voor orde zorgt, zoals Kevin De Bruyne bij City de vertaler is van Guardiola. Een paar woorden, een paar handgebaren.

Tielemans, zes jaar jonger, is op dit moment zo’n beetje De Bruyne Light. Excellente trap in beide voeten, zelfde positie (box-to-box), zelfde strategische taken, andere accenten. Zoveel kansen creëren als De Bruyne zal hij waarschijnlijk nooit. Daarvoor heeft Leicester zijn creatieve genie, James Maddison. Zoveel meters afmalen als de middenvelder van Man City – in een team dat 61 procent van de tijd de bal heeft – wellicht ook niet. Laat staan gemiddeld 11 voorzetten per match voor doel pompen.

Toch is Tielemans voor Rodgers enorm belangrijk voor de balans van zijn elftal, met de uitschuifbare benen van Wilfred Ndidi achter hem en Maddison in de driehoek voor hem. Tielemans verbindt de lijnen.

Vandaag op City en donderdag tegen Liverpool speelt Leicester zijn laatste troefkaart in de titelstrijd uit. Met tien punten achterstand op ‘The Reds’ kunnen enkel zij de Premier League nog spannend houden.

De Bruyne - Tielemans

Speelminuten: 1.317 - 1.502

Goals: 6 - 3

Goals rechts: 4 - 2

Goals links: 2 - 1

Assists: 9 - 3

Stats per 90 min:

Schoten: 3,2 - 2,0

Schoten tussen palen: 1,0 - 0,4

Accuraatheid: 29% - 21%

Passes: 58,4 - 55,0

Kansen afgedwongen: 4,2 - 1,6

Grote kansen: 1,1 – 0,3

Voorzetten: 11,3 - 2,3

Tackles 1,3 - 1,1

Intercepties: 0,5 - 0,7

Balrecuperaties 4,6 - 6,1

Kilometers 11,5 - 10,8