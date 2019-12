De Bruyne verlost Man City tegen Sheffield United met assist, met hulp van ref, én goal Kristof Terreur

29 december 2019

20u58 0 Manchester City MCI MCI 2 einde 0 SHU SHU Sheffield United Premier League Een gat in de lucht. Een recuperatie en een assist. En daarbovenop een doelpunt. Topprestatie in de cijfertjes, minder over de gehele lijn. Kevin De Bruyne sluit zijn 2019 in stijl af. Als matchwinnaar tegen Sheffield United. Drijvende kracht achter de 100ste zege van zijn trainer, Pep Guardiola, in de Premier League.

Primeur: assist van @DeBruyneKev na een pre-assist van de scheidsrechter! 🤷‍♂😅 pic.twitter.com/vDbhO4hlBj Play Sports(@ playsports) link

Hij schopt graag tegen schenen. Mino Raiola noemde Paul Pogba vorige week in een interview met The Telegraph zonder blikken of blozen ‘de beste middenvelder ter wereld’. De bekende zaakwaarnemer is een gewiekst verkoper. Van eigen waar, voor eigen portefeuille. De marketing-makelaar.

In het blauwe gedeelte van Manchester lachten ze in hun vuistje. Pogba is dit seizoen nergens geweest, daarbij niet geholpen door blessures. Het weerhield Raiola niet de straffe slogan te lanceren. Eigen kind, schoon kind.

In de eindejaarlijstjes voor 2019 is in de top tien nergens plaats voor Pogba, maar ook voor Kevin De Bruyne is het schrapen. Dertiende in de Ballon d’Or, twaalfde in de top 100 van The Guardian, op één na beste middenvelder in de top 100 van ESPN na Bernardo Silva, op stek acht in die van maandblad Four-Four-Two.

Op pure klasse hoort hij altijd bij de beste tien, maar er valt iets te zeggen voor het oordeel van de collega’s. De Bruyne speelde in de eerste helft van 2019 slechts drie keer 90 minuten. Zijn vijf maanden van stop en start. Hij miste 8 weken door twee hamstringblessures en had na twee kniekwetsuren tijd om weer onder stoom te raken.

Referenda

Hij had zijn (beperkte) aandeel in de rush naar een tweede titel op rij, maar de perceptie vertelde vooral dat Man City het zonder zijn beste speler had gedaan. Liverpool triomfeerde in de Champions League. Met twee goals en drie assists eind mei 2019 had De Bruyne bovendien cijfermatig weinig in te brengen.

Op het moment dat in alle referenda werd gestemd, tussen oktober en november, was De Bruyne na een straffe start met 9 assists in de stats stilgevallen. Man City zwalpte. Liverpool domineerde. De Bruyne leed onder het gekrassel van en het blessureleed bij zijn ploegmaats. Goeie wil en passes ten spijt.

Vorig weekend, na de demonstratie tegen Leicester, noemde ex-speler Gary Lineker De Bruyne in Match of the Day de beste middenvelder ter wereld. Een statement waartegen op dit moment weinig in te brengen valt, gezien de vorm van ‘KDB’. Met Arsenal (waar hij het in zijn eentje deed) en Leicester (waar hij het met zijn team deed) als schoolvoorbeelden. In de Premier League is er geen betere. In de vier andere grote competities haalt er niemand zijn cijfers, niet qua assists, aantal gecreëerde mogelijkheden of grote kansen. Le maître-passeur.

Tegen Wolves (nederlaag) vrijdag zette hij er nog een assist achter zijn naam bij, zondagavond tegen Sheffield United opnieuw. De teller staat op twaalf assists, zeven goals. Zijn strafste seizoenshelft ooit. Daar veranderde die eerste mindere helft tegen Sheffield weinig aan. Veel balverlies, een gat in de lucht. De vermoeidheid zeker? Zou Pep Guardiola, die Engeland over zich heen kreeg voor de vroege wissel tegen Wolves, het dan toch goed hebben gezien? Ondanks die onverwachte nederlaag?

Weer te vroeg gepiekt?

Als De Bruyne maar weer niet te vroeg heeft gepiekt. In 2017-2018, zijn beste seizoen tot nu toe, was hij van augustus tot februari onhoudbaar. Alleen in money time, toen de individuele prijzen werden uitgedeeld, had Mo Salah het momentum aan zijn zij. Meer goals en de vernedering van City in de Champions League. Profspelers, specialisten en journalisten kozen allemaal de kant van de smaakmaker van Liverpool. Een nederlaag die Guardiola nog altijd niet heeft verteerd, zo zei zijn trainer vorig weekend. “Kevin de beste in 2017-2018? Nee, dat was toch Salah?”, zei hij met de nodige ironie. Punt gemaakt. “Tuurlijk was Kevin toen de beste.”

In de ogen van Pep is er maar één beter, constanter en creatiever dan De Bruyne. Lionel M. is zijn naam, misschien wel de beste ooit.

De op een na beste bezorgde zijn trainer zijn honderdste zege in de Premier League. Nooit bereikte iemand dat aantal zo snel als hij – na 134 matchen.