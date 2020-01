De Bruyne trekt assistteller met twee op voor meedogenloos Man City bij Aston Villa, Agüero scoort er drie Kristof Terreur in Engeland

12 januari 2020

18u35 0 Aston Villa AVL AVL 1 einde 6 MCI MCI Manchester City Premier League Vingers in de neus. Man City rolde op, over en nog eens over Aston Villa. Riyad Mahrez zette de toon, Kevin De Bruyne krikte toen de match al beslist was de assistteller nog wat op met twee beslissende passes. HattrickheldSergio Agüero wipte over Thierry Henry als best scorende buitenlander in de Premier League met 177 goals. Aan dit tempo moet de Fransman zelfs ook vrezen voor zijn assistrecord. KDB snuffelt eraan en zit in de top twintig der productiefste assistgevers van de Premier League.

The De Bruyne assist for the Jesus goal 👌🏼👏🏼pic.twitter.com/nVrj6HpxQQ 𝙁𝘾 ⚡(@ FPL_FC) link

Het was zo simpel allemaal. Vijf doelpogingen, vier goals aan de rust. Meedogenloos. Aston Villadebutant Danny Drinkwater zag er niet goed uit - hij kon niet verbergen dat hij een jaar niet op dit niveau heeft gespeeld. Twee doelpunten van Riyad Mahrez legden de match al vroeg in een beslissende plooi. Kevin De Bruyne had zijn aandeel in de eerste, waarin hij met een slimme ren de zee deed splijten.

Vanaf dan speelde City echt met Villa, geteisterd door zware blessures in zijn as. Kevin De Bruyne gaf een pass aan Sergio Agüero. Die had iets moois in gedachte. Een tik en vervolgens hard uithalen - een goeie doelman had die uit zijn bovenhoek geranseld. Een doelpunt dat hem naast Thierry Henry zette in de ranking van best scorende buitenlander ooit in de Premier League. Het afgelopen decennium kende de Engelse topklasse geen efficiëntere spits dan de Argentijn. Machine. In de tweede helft wipte hij over Henry. Hattrick.

Henry speelt de komende maanden mogelijk nog een record kwijt aan een Manchester Cityspeler. Kevin De Bruyne heeft bloed geroken. Hij is nog zes assists verwijderd van de 20 die de Fransman in 2002-03 liet noteren. Moet lukken met nog zestien wedstrijden respijt. De Bruyne gaat straks nog wat meer de geschiedenisboeken in. Definitief in de top twintig der meest productieve assistgevers van de Premier League nu ook.

Zijn veertiende was de mooiste. Trademark De Bruyne. Een gemeten voorzet met zijn rechter met de juiste snelheid, het juiste gewicht, de juiste plaatsing. Gabriel Jesus werkte simpel af. Geen speler in de Premier League heeft een betere voorzet dan KDB.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat hij dat onderstreepte. Een uur De Bruyne volstond - daarna mocht hij gaan rusten. Man City cruiste naar een ruime 1-6 winst.