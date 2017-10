De Bruyne toch nog aan de bak in de Carabao Cup om Man City via penalty's in kwartfinale te trappen Hans Op de Beeck

00u09 0 Getty Images Kevin De Bruyne zet zijn elfmeter in de penaltyreeks om. Premier League Overuren voor Manchester City in de achtste finales van de Carabao Cup, de Engelse League Cup. Pas na 120 minuten en strafschoppen ging tweedeklasser Wolverhampton voor de bijl. Ook Arsenal had verlengingen nodig. Man Utd van zijn kant deed het in de reguliere speeltijd.

De Wolves zullen zich ongetwijfeld voor het hoofd stoten. Via spits Enobakhare had het enkele opgelegde kansen om voor een absolute stunt te zorgen. Terwijl bij Man City enkele sterspelers zoals Jesus niet thuisgaven, groeide het geloof bij Wolverhampton. Guardiola gooide er dan maar wat extra vuurkracht bij. De Bruyne in minuut 82, even later ook Stones, Sane en Walker. Maar ook in de verlengingen begaf de tweedeklasser niet en pas in de strafschoppenreeks werd het klasseverschil duidelijk. Terwijl onder andere De Bruyne scoorde, ontpopte tweede doelman Claudio Bravo zich tot de thuisheld. Een opkikker voor de Chileen, die na de komst van Ederson naar het achterplan is verdreven. (lees hieronder verder)

REUTERS Guardiola met instructies voor 'King Kev'.

Photo News

Ook Arsenal had het niet onder de markt met Norwich, net als Wolverhampton een ploeg uit het Championship. Dankzij een goal van Josh Murphy hadden de 'Canaries' lang uitzicht op onverwachte kwalificatie. Tot youngster Nketiah opstond. Hij scoorde in minuut 85 op assist van Coquelin en deed dat in de zesde minuut van de verlenging nog eens, ditmaal op aangeven van Elneny: 2-1.

Getty Images Eddie Nketiah viert zijn eerste goal voor Arsenal.

Manchester United heeft zich dan weer weten te herstellen van de eerste nederlaag van dit seizoen in de Premier League. De ploeg van manager José Mourinho won 2-0 van Swansea City. Jesse Lingard was de grote man bij Man United. Hij opende in de 21ste minuut de score en maakte er in de 59e minuut 2-0 van. Romelu Lukaku viel in na 67 minuten, Marouane Fellaini ontbrak nog steeds met een knieblessure.

Crystal Palace, de ploeg van de geblesseerde Christian Benteke, ging hard onderuit tegen Bristol City, dat uitkomt in Championship of tweede klasse. De ploeg uit de Premier League verloor met 4-1.

AFP Lukaku groet samen met Blind de fans in het Liberty Stadium van Swansea.

AFP Mike van der Hoorn probeert 'Red Rom' af te stoppen.