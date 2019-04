De Bruyne scoort eerste Premier League-goal sinds 22 december en gidst City naar leidersplaats MH

03 april 2019

22u33 0 Manchester City MCI MCI 2 einde 0 CAR CAR Cardiff City Buitenlands voetbal Een brede glimlach, een handshake met de ploegmakkers. Kevin De Bruyne scoorde vanavond zijn eerste competitiegoal sinds 22 december vorig jaar. Tegen degradatiekandidaat Cardiff City kende Manchester City niet de minste moeite (2-0).

Terugleggen? Nee hoor, gewoon binnenknallen!⚽? @DeBruyneKev pic.twitter.com/jyQNanzWo0 Play Sports(@ playsports) link

En of het deugd deed bij ‘KDB’, het doelpunt waarmee hij de debatten opende. Wanneer iedereen een voorzet verwachtte, fusilleerde hij de Cardiff-doelman in de korte hoek. Preciezer kon haast niet. Links of rechts - ‘t maakt hem allemaal niet uit. Van zijn laatste veertien goals in de Premier League scoorde hij er zeven (50%) met de linker. Het in degradatiezorgen verkerende Cardiff bleek niet meer dan een gezondheidswandeling voor de Citizens, die na vanavond weer koploper zijn. Sané verdubbelde nog voor rust met een overhoekse knal.

Cardiff leek rijp voor de slachtbank, maar hield het wonderwel bij twee tegentreffers. Kansen bij de vleet nochtans voor City. In het Etihad zullen ze alleszins niet wakker van liggen. De leidersplaats is opnieuw een feit. Liverpool telt als tweede één puntje minder. Kers op de taart voor De Bruyne: hij werd door de stadionspeaker omgeroepen als ‘Man of the Match’.